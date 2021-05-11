Nonstress Test (Nst) Nedir Ve Nasıl Yapılır? Nst Riskleri Ve Zararları Var Mıdır

Nonstress Test (NST) gebe annelerin karnındaki bebeğin sağlıklı olup olmadığını anlamak için yapılmaktadır. Bu hem kolay hem de en zararsız yöntem olarak bilinmektedir. Nonstress test uygulamasının doğru zamanda uygulanması da çok önem taşımaktadır.

Nonstress Test (NST) Nedir?

Anne adaylarının hamilelikleri sırasında bebeklerinin sağlıklı olduğunun kontrol edilmesi gerekmektedir. Hamilelik sırasında sağlık durumu takibi doğru bir şekilde yapılmalıdır. Belirli periyotlar ile hekim tarafından bebeğin sağlık durumu da kontrol edilmelidir. Bu kapsamda bebeğin sağlık durumunun yakından takip edilmesi için nonstress test (NST) uygulanır.

Nonstress testi (NST) fetal kalp atım hızı kontrolü olarak bilinmektedir. Bu test doğum öncesinde bebeğin sağlığını kontrol etmek için kullanılır. Bu test sayesinde bebeğin kalp hızı izlenirken hareketlere verdiği tepki de görülebilir.

NST testi yapıldığında bebeğin kalp atış hızından hareketlerine kadar her bir detay göz önünde bulundurulur. Bu konular hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Nonstress testi sayesinde anne karnındaki bebeğin yeterli miktarda oksijen alıp almadığı da kontrol edilir. Nonstress testi doğru zamanda uygulanmalıdır.

Nonstress Test (NST) Nasıl Yapılır?

Anne karnındaki bebeğin sağlıklı olup olmadığının kontrol edilmesi için nonstress testi yapılır. Bu test yapılmadan önce bazı detaylara dikkat edilmelidir. Özellikle de testten hemen önce yemek yenilmelidir. Çünkü annenin yemek yemesi bebeğin hareket etmesini de teşvik edecektir. Bunun yanı sıra gebe anneler testten önce tuvalet ihtiyaçlarını da gidermeliler. Çünkü bu test yaklaşık bir saat sürecektir. Hamile anneler bir saat boyunca hareket etmeden monitöre bağlı kalırlar.

Nonstress testi yarı oturur pozisyonda ve ya sol tarafa doğru yatarken yapılmaktadır. Özellikle sol lateral pozisyon da dolaşım ve sindirim sistemini desteklediği için bu gebelik boyunca tercih edilmelidir. Alanında uzman teknisyen göbeğe sensör bağlar.

Bu sensör sayesinde bebeğin kalp atışları dinlenir. Ayrıca hareketler izlenirken rahimdeki kasılmalar da kontrol altında tutulur. Bebek hareket etmiyorsa muhtemelen uyumuştur. Bebeğin uyanması için meyve suyu ve ya soda içilmesi önerilir. Bebek hareket ettiğinde annenin düğmeye basması istenir.

NST Riskleri ve Zararları Var Mıdır?

Hamileliklerde genellikle fetüsün ölüm riski olduğu düşünüldüğü takdirde nonstress testi önerilir. Özellikle 26 ve 28 haftalık gebeliklerin sonrasında nonstress testi yapılır. Bu test sayesinde bebeğin hareketleri de yakından izlenir. Anne karnındaki bebeğin sağlıklı olduğu ve yeterli miktarda oksijen aldığına kanıt olarak NST testi gösterilmektedir.

Bebeğin sağlıklı olduğunu güvence altına alan nonstress testinin herhangi bir riski bulunmamaktadır. Bebeğin sağlıklı olup olmadığının kontrol edilmesi için uygulanan bu test rahat bir şekilde kullanılır. Ayrıca bu testin de herhangi bir fiziksel zararı bulunmaz.

Nonstress Test (NST) Neden Yapılır?

Hamileliklerde doğumdan önce bebeğin sağlığının değerlendirilmesi için nonstress testi kullanılmaktadır. Bu testin amacı ise bebeğin kalp atış hızının değerlendirilmesi ve oksijen miktarının tespit edilmesidir. Bu test bebek ölümlerinin önüne geçmek için kullanılmaktadır. Çoğul gebeliklerde ve iki haftadan fazla doğumun uzadığı hamileliklerde NST testi yapılır.

Yüksek tansiyon, Tip 1 diyabet ve kalp hastalığı olan annelerde de NST testi yapılabilir. Önceki gebeliklerde çeşitli komplikasyonlar gerçekleşmiş ise NST testi yapılmaktadır. Ayrıca hekimlerinin ihtiyaç duyması halinde de bu test istenebilir.

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