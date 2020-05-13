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Sağlık
Haber Giriş: 13.05.2020 - 18:15,Son Güncelleme:

Nistagmus, (göz seyirmesi) nedir?

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Nistagmus, (göz seyirmesi) nedir?
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Nistagmus, bebeklik döneminde başlayabilen veya daha sonraki yaşamda edinilen istemsiz göz hareketleridir. Görmede azalmaya veya sınırlı görmeye neden olabilir.

Temelde patolojik ve fizyolojik nistagmus olmak üzere 2 tip nistagmus vardır. Bunların da kendi içinde varyasyonları mevcuttur. Nistagmus; göz hastalıkları, konjenital hastalıklar, merkezi sinir sistemi hastalıkları, toksisite, alkol ve ilaçlar nedeniyle oluşabilir. Daha önceleri tedavi edilemez kabul edilmesine rağmen son yıllarda bazı ilaçlar tedavide kullanılmaktadır.

Ayrıca yapılan tedaviler her hasta için farklılık gösterebilir. Yine uygulanan tedavilerin başarı oranı hastaya göre değişiklik gösterebiliyor. Henüz Nistagmus'un kesin tedavisi bulunmamaktadır.

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