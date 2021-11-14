Miyop Nedir, Neden Olur? Miyop Kalıcı Mıdır, Kendi Kendine İyileşir Mi?

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Miyop, göz problemleri arasında yer almaktadır. Uzaktaki nesneleri net bir şekilde görmeyi engelleyen bir görme bozukluğu olarak bilinmektedir. En temel olarak miyop kelimesi, uzağı görme kusuru olarak ifade edilebilmektedir.



Miyop Nedir, Neden Olur?



Miyop, uzaktaki nesnelerin bulanık olarak görünmesine yol açan bir göz kusuru olarak ifade edilebilir. Miyop olan kişilerin yakında bulunan nesneleri görmesinde bir problem yoktur. Ancak nesneler uzaklaştıkça görüntüde bir bozulma meydana gelmektedir. Gözünde miyop olan kişilerin göz küresinin şekli nedeniyle ışık ışınlarının yanlış bir şekilde kırılma olayı da meydana gelmektedir. Yanlış bir şekilde kırılan ışık ise görüntünün retinada değil retina önünde odaklanmasına sebep olmaktadır. Miyop göz rahatsızlığı bulunan kişilerin uzağı bulanık olarak gördüğünü söylemek de mümkündür.



Miyop oluşumu çocukluk döneminde gerçekleşebileceği gibi yetişkinlik döneminde de meydana gelebilmektedir. Normal ve sağlıklı bir gözde kornea ve lensler oldukça düzgün, pürüzsüz ve kavisli bir yapıda bulunmaktadır. Ancak gözün yapısı bu şekilde bulunmadığı durumlarda ışık ışınları kırılmalarını düzgün bir şekilde gerçekleştiremezler. Kırılma kusurunun oluşması ise miyop kusuruna yol açmaktadır. Miyop genel olarak göz küresinin standarttan daha uzun olması veya kornanın aşırı bir kavise sahip olması sebebiyle oluşmaktadır. Miyop genetik olarak geçebileceği gibi çevresel faktörlerden kaynaklı olarak da meydana gelebilmektedir.



Miyop Kalıcı mıdır, Kendi Kendine İyileşir mi?



Miyop çeşitli unsurlardan kaynaklı olarak meydana gelebilmektedir. Uzaktaki nesnelerin bulanık bir şekilde görülmesini sağladığı söylenebilir. Bazı risk faktörlerine bağlı olarak miyop görülme olasılığı artış göstermektedir. Miyop genel olarak genetik olarak geçiş gösterebilen bir hastalık olarak ifade edilebilir. Her iki ebeveynde de miyop görülmesi durumunda çocuklarda miyop ortaya çıkma ihtimali de yükselmektedir. Aşırı okumaya veya yakın mesafeden çalışmaya bağlı olarak da miyop görülme ihtimalinde artış olduğunu söylemek mümkündür. Bilgisayar başında çalışan kişilerin de miyop olma ihtimalinin yüksek olduğu söylenebilir.



Miyop genel olarak çeşitli şekillerde tedavi edilmektedir. Kendi kendine iyileşmesi mümkün olmamaktadır. Tedavi yöntemlerinden birisinin tercih edilmesi gerekmektedir. Kontakt lens veya gözlük kullanımı miyop tedavisi için tercih edilebilen bir tedavi yöntemidir. Aynı zamanda son zamanlarda oldukça fazla tercih edilen bir diğer tedavi yöntemi de lazer göz ameliyatı olarak ifade edilebilir. Çocuklarda uygulanması tavsiye edilmemektedir. Yapay lens implantları da gözlere kalıcı olarak yerleştirilerek miyop rahatsızlığını önlemektedir. Son olarak INTACS adıyla bilinen halkalar da korneanın şeklini değiştirerek uzağı görme sorununun tedavisinde kullanılmaktadır.