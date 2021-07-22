Mide Botoksu Nedir, Nasıl Uygulanır Ve Yapılır? Mide Botoksu Zararları Var Mıdır Ve Sonrası Beslenme Nasıl Olur

Mideye endoskopik olarak uygulanan mide botoksu, herhangi bir ameliyatı olmadığı ve uygulama sonrasında herhangi bir şikayete neden olmadığı için oldukça kolay kabul gören bir yöntemdir.

Mide Botoksu Nedir?

Botoks, vücuda enjeksiyon yoluyla verilen “Clostridium botulinum” adlı bakteriden elde edilen tıbbi bir proteindir. Bu protein uygulama yapılan bölgenin sinirlerindeki elektrik akımını bloke ederek kasların 4 ile 6 ay arasında kasılmasını engeller. Mide botoksu ise, midenin iştahını ve açlık sinirlerini geçici olarak felç etmeyi amaçlayan (4-6 ay) endoskopik ameliyatsız obezite tedavisidir.

Mide Botoksu Nasıl Uygulanır?

Botulinum toksini mide kaslara enjekte edilir. Bu şekilde mide kasları başlangıçta olduğundan daha yavaş hareket edecektir. Bu daha yavaş hareket, sindirimi de yavaşlatacaktır. Böylelikle yiyecekler midede daha uzun süre tutulacaktır. Bu tokluk hissini artırır ve daha fazla yemek yeme isteğini azaltır.

Besinler yavaş sindirildikleri için bağırsaklara da yavaş yavaş hareket edeceklerdir. Genel olarak mide Botoksu, kilo vermeye yardımcı olmak için tokluk hissini artırmaya yardımcı olabilir. Botoks, endoskopi aleti kullanılarak enjekte edilir. Bu işlem sırasında bu alet ağızdan mideye yerleştirilir.

Doktor, Botoksu doğru şekilde enjekte etmek için bir kılavuz ışık kullanır. Doktor mideye ulaştığında mide kasına Botoks enjekte edilir. Daha sonra endoskopi araçları yavaşça çıkarılır. Genel anesteziye gerek yoktur. Bu anlamda genel anesteziye bağlı risk ortadan kalkar.

Mide Botoksu Zararları Var mıdır ve Sonrası Beslenme Nasıl Olur?

Kilo probleminiz varsa ve fazla kilolarınızı diyet veya egzersizle veremiyorsanız mide botoksunu düşünebilirsiniz. Ancak bu operasyondan önce en az 6 ay diyet uygulamanız gerekmektedir. Bu prosedürü uygulamadan önce diyet yapmayı ve egzersiz yapmayı denemek önemlidir.

Mide Botoksu cerrahi bir operasyon olmasa da yine de riskler mevcuttur. Bu bir enjeksiyon olduğu için vücudunuza yabancı bir madde enjekte ediyorsunuz. Vücudunuzun nasıl tepki vereceğini tahmin etmek neredeyse imkansızdır. Çoğu durumda, bu prosedürün güvenli olduğu kabul edilir. Bununla birlikte, bazı hastalar yan etkiler yaşayabilir.

Bu işleme karar vermeden önce bir diyetisyen veya beslenme uzmanından yardım almanız önerilir. Bu şekilde mide botoksu öncesi ve sonrası beslenme programınızı planlayabilirsiniz. Ameliyattan sonra sınırlarınızı zorlamaktan kaçınmak önemlidir. Bu nedenle beslenme planınız için profesyonel yardım kilo vermenize yardımcı olabilir.

Ayrıca diyet planınızı egzersizle birleştirmek isteyebilirsiniz. Bu anlamda, bir spor koçu veya spor profesyoneli ile de çalışmak isteyebilirsiniz. Hareket kabiliyetinizi artırmak kilo vermenizi destekleyecektir. Düzenli spor yapmak da sağlıklı kalmanıza yardımcı olacaktır. İyi planlanmış bir diyet ve egzersiz, sağlıklı bir yaşam tarzı için temel faktörlerdir.

Bu Prosedür Kalıcı mı?

Mide Botoksu kalıcı bir işlem değildir. Bu prosedürün etkileri 3 veya 4 ay sonra kaybolacaktır. Ancak 3 Botoks enjeksiyonu seansına sahip olabilirsiniz. Araştırmacılar, kilo verme sürecinizi desteklemek için üç mide Botoksu yaptırmanın güvenli olduğunu gösteriyor.

Midenize üçten fazla Botoks enjeksiyonu istenen etkilere sahip olmayabilir. Ancak bu süreçte yeterli miktarda kilo kaybedeceksiniz. Hastalar ilk enjeksiyondan sonra bile kilo vermeye başlar. Yavaş sindireceğiniz için daha az yiyecek tüketeceksiniz. Bu bir alışkanlık haline gelecek ve Botoksun etkileri ortadan kalksa bile daha az yiyecek tüketmeye devam edeceksiniz.

Kilo vermeniz birçok faktöre bağlı olacaktır. Örneğin, obezseniz veya aşırı kiloluysanız, muhtemelen hafif veya orta derecede kilo problemi olan insanlardan daha fazla kilo vereceksiniz. Öte yandan, sıkı bir diyet ve egzersiz programı izlerseniz, muhtemelen daha fazla kilo vereceksiniz. Mide Botoksu işleminden sonra kalori alımınızı sınırlandırmak, sonuçlarınızı önemli ölçüde iyileştirecektir. Bir diyete ek olarak, hafif ila orta derecede egzersiz yapmak da tüm kilo verme sürecinizi destekleyecektir.

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