Masumiyet dizisinde İlker’e narsist teşhisi - Narsist ne demek, belirtileri neler?

Narsist kişi; kendisini herkesten fazla beğenen, üstün gören, hep takdir ve ilgi bekleyen, imtiyazlı olduğuna inanan, özel muamele bekleyen kişidir. Günlük hayatta sık karşımıza çıkan bu kişiler kendilerini her konuda özel ve mükemmel gördükleri için de eleştiriye gelemezler. Önemli özelliklerinden biri empati eksikliğidir. Başkalarının duygularını anlayamazlar. Zaten başkalarını önemsemezler. Başkaları, ancak onları yüceltmek için vardır.



NARSİZMİN NEDENİ NEDİR?



Narsist kişilik bozukluğunda genetik faktörlerin yanı sıra, çocukluk ve ergenlikte yaşanan olayların da, anne-baba tutumlarının da, kardeş ve sosyal çevre ilişkilerinin de payı vardır. Narsistik kişilik bozukluğunun nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte genetik ve çevresel faktörlerin yanı sıra psikologlara göre; erken çocukluk döneminde ebeveynlerin çocuklarının özelliklerine karşı yaptıkları aşırı yüceltmeler ve gerçek dünyada yeteri kadar düş kırıklıkları yaşamamış olmaları bu bozukluğun sebepleri arasında görülebilir.

Planları sürekli iptal eder



Narsist karakterler daima bir çatışma halindedir. Bu nedenle kendi angajmanlarını bile bir sonraki adımda kabul etmedikleri zamanlar vardır.



Ona "Hayır" dediğinde delirir



İlişkilerinde hayır diyebilecek tek kişi kendisidir. Bu nedenle ona hayır dendiğinde delirir.



Sevmediği insanlarla flört eder

Flört, yetişkinler için eğlenceli bir şeydir, ancak narsistler flörtü istediklerini elde etmek için bir araç olarak kullanırlar. Bu nedenle çoğunlukla sevmediği kişilerle flört eder.



Yaşamındaki insanlardan çok söz etmez



Narsistler kendilerini piramidin en tepesinde görürler. Bu nedenle çevrelerindeki insanlardan ya çok bahsetmezler ya da bahsettiklerinde sadece kötü yönlerini ön plana çıkarırlar.

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