Liposuction nedir, hangi bölgelere yapılır? Liposakşın hakkında bilgiler

Liposuction ya da diğer bir ifadesiyle Liposakşın, fazla kilolardan kurtulma aşamasında önemli yöntemler arasında yer alabiliyor. İşte, Liposuction hakkında merak edilenler ve detaylı bilgiler Plastik Rekontrüktif ve Estetik Cerrahi Doç. Dr. Gökhan Temiz tarafından ele alındı. İşte, Liposuction nedir, hangi bölgelere yapılır sorusuna yönelik cevaplar

LIPOSUCTION NEDİR?

Yağ dokusu temel olarak vücudumuzda enerji deposu olarak görev yapar son zamanlarda bir takım hormonal fonksiyonları da tanımlanmıştır. Erkeklerde vücut ağırlığının yaklaşık %20’sini kadınlarda ise %30 unu oluşturur. Yağ dokusunun dağılımını 2 bölgede inceleyebiliriz ‘yüzeysel yağ dokusu’ dediğimiz deri altında yerleşen yağ dokusu ve ‘visseral yağlanma’ dediğimiz özellikle karın içi organların etrafında görülen iç organ yağlanmasıdır. Plastik cerrahi olarak bizim müdahale edebildiğimiz yağ dokusu yüzeysel yağ dokusudur. Şayet hastamızda içi organ çevresi yağlanma çok ise öncelikle diyet ve egzersiz önermekteyiz. Yüzeysel yağ dokusu vücudun çeşitli yerlerinde farklı kalınlıklarda bulunur. Kadınlarda bu miktar erkeklere göre fazladır. Bu bölgelerde bulunan yağ miktarını temel olarak genetik ve yaşam tarzı belirlemektedir. Bölgesel olarak yüzeysel yağ dokusunun miktarını ve dağılımını liposakşın dediğimiz yöntemle değiştirebiliyoruz. Bu kısa bilgiden sonra kadında mı erkete mi uygulanmalı? Sorusuna gelecek olursak; cinsiyetten bağımsız olarak yüzeysel yağ dokusu artışı olan her iki cinste de liposakşın başarı ile uygulanabilir.

LIPOSUCTION HANGİ BÖLGELERE YAPILIR?

Liposakşın temel olarak deri altındaki yağ dokusuna yönelik bir işlem olduğu için deri alı yağ dokusuna müdahale etmek istediğimiz her yerde uygulanabilir. Tabi ki her bölgenin kendine göre özellikleri ve işlemin incelikleri vardır. En çok uygulama yaptığımız bölgelere bakacak olursak; gıdı için boyun bölgesi, kollardaki sarkmalar için ve kol inceltme için kol bölgeleri, sırt bölgesinde ki katlantıları gidermek için sırt bölgesi, erkeklerde meme ve meme yan tarafları, kum saati görünümü oluşturmak için karın ve bel bölgesine, uyluklara ve ayak bileklerine uygulanabilir.

LIPOSUCTION SONRASI NORMAL HAYAT 1 HAFTA 10 GÜNÜ BULABİLİR

Liposakşın işleminde derimiz üzerinde açılan 0.5 cm ilk deliklerden çeşitli araçlar ile girilerek öncelikle yağ dokusu parçalanıyor, daha sonra tekrar aynı deliklerden girilerek fazla yağ dokusu vakumlu cihazlar ile dışarı alınıyor. Bu işlemden sonra normal hayata dönüş süresi uygulanacak alana bağlı olarak değişmekte. Küçük bir alanda uyguladığımızda hastamız ertesi gün normal hayata dönerken, geniş alanlara uygulandığında bu süre bir hafta, on günü bulabilmekte.

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