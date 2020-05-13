Lipoliz ne demek? Soğuk lipoliz nedir?

Cerrahi bir işlem olmayan 'lipoliz ‘yağı parçalamak’ bölgesel olarak yağların eritilmesi anlamına gelmektedir. Lipoliz yönteminde enjeksiyon ile yağ hücrelerine enzim verilerek yağların parçalanması sağlanır. Lipoliz sorasında, ciltte dalgalanma ve eşitsizlik, asimetri görülmez. İşlem yapıldıktan sonra günlük hayata devam edilebilir.Yan etkileri arasında, kızarma, yanma veya hassasiyet gibi hafif semptomlar görülebilir. Lipoliz işlemi 18 yaşından küçük hastalara, gebe veya emziren kadınlara, şeker ve kanser hastalarına, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalara yapılmamalıdır.



Soğuk lipoliz nedir?



Soğuk lipoliz tekniği bölgesel yağlanmaların sadece soğuk hava uygulanarak eritilmesini dayalı bir tekniktir. Sorunlu bölgedeki yağ hücrelerini çeviren zarların ve yağların eritilmesi, lipoliz tekniğiyle mümkündür. Bölgesel yağlanma sorunu yaşayan, cerrahi bir operasyondan çekinen, 20-30 kilo fazlası olanların bölgesel yağlarını azaltmada ve vücutlarını şekillendirmede kullandığı bir yöntemdir.

Soğuk lipoliz nasıl uygulanır?

Deri altındaki yağ tabakası deriye zarar vermeden kusursuz bir kontrol ile soğutuluyor. Önceden belirlenmiş bir zaman dilimi çerçevesinde uygulanan soğutma yağ hücrelerinin apoptozis sürecine girmelerine neden olur. Apoptozis, yağ hücre fonksiyonları küçülmesi geri dönüşümsüz kaybı anlamına geliyor. Ölü yağ hücreleri vücudun doğal enflamatuvar sistemi ile vücuttan atılarak, zaman içersinde yağ tabakasında önemli bir miktarda incelme meydana gelmesini sağlıyor.