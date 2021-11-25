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Larva nedir? Larvalar nasıl oluşur? Larva oluşumu hakkında bilgiler

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Larva nedir Larvalar nasıl oluşur Larva oluşumu hakkında bilgiler

Larvalar, aşağı omurgalıların ve böceklerin embriyonik gelişimi sırasında görülen yapıdır. Döllenmiş yumurtanın oluşmasından (ya da bazı canlılarda, dışarı atılmasından) koryon zarının çatlamasına kadar geçen gelişim evresidir. Pekj, larva nasıl ve nerede oluşur? İşte, larvalar hakkında bilgiler

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Larvalar başkalaşım (metamorfoz) geçirerek erginleşirler. Özellikle sabit yaşayan hayvan grupları için önemli formlardır. Mercanlar, midyeler, bazı derisidikenliler, tulumlular, vs. de yayılmayı sağlarlar. Daha çok su ve kara hayvanlarında görülen larvalar, basit yapılı, kendi beslenmelerini karşılayan canlılardır. Ergine benzemeyen yapıda oldukları gibi, ergin ve larvanın yaşadığı ortamlar da farklıdır. Bazen de farklı hayvanların larva formları birbirine benzer, ilerleyen gelişimlerinde farklılaşır.

LARVALAR NEREDE OLUŞUR?

  • Her türlü besin artıkları ve bunlardan oluşan çöplükler,
  • Hayvan bakım yerleri ve hayvan dışkılarından oluşan gübrelikler,
  • Açık lağım, kanalizasyon bağlantısı olmayan tuvaletler,
  • Açıkta rastlanan hayvan ve insan dışkıları,
  • Hayvan leşleri,
  • Cesetler
  • Gıda ve deri ile ilgili sanayiden dökülen artıklar,
  • Mezbaha ve hayvan kesim yerleri
  • Balık pazarları, semt pazarları, piknik yerleri.
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