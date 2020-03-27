Kuyruk Sokumu Kemiği Nedir? Nerededir? Kuyruk Sokumu Kemiği Ağrısı Ve Tedavisi

Leğen kemiği içerisinde yer alan organları destekleme görevi bulunan kuyruk sokumu kemiği, özellikle kasların yapışma kısmında yer aldığı için çok önemlidir. Böylesi hassas bir bölgede bulunduğundan dolayı belli başlı bazı ağrılar yaşanabilmektedir. Mutlaka bir doktora başvurulmalı ve ağrılar için tedavi yöntemleri ele alınmalıdır.

Kuyruk Sokumu Kemiği Nedir?

Sırt bölgesinde omurların en alt kısmında yer alan kemiğe kuyruk sokumu kemiği denmektedir. Anatomik yapı açısından önemli bir yere sahip kemikler arasında yer alır. Leğen kemiğinde yer alan organları desteklerken, gergin halde bulunan kasların olduğu bölge itibariyle de önemlidir.

Kuyruk Sokumu Kemiği Nerededir?

Halk dilinde ‘poçik’ ve tıp dilinde ise ‘koksiks’ olarak bilinen kuyruk sokumu kemiği, sırt bölgesinde omurların en alt kısmında yer alır. Vücutta 33 omur bulunmaktadır ve bu omurların en altında yer alan yapıdır. Leğen kemiği içerisindeki organları alt bölümden destekleme görevini üstlenir. Kasların yapısında yer aldığı için görevi noktasında büyük öneme sahip kemiklerden biridir.

Kuyruk Sokumu Kemiği Ağrısı

Önemli görevler üstlenmesinin yanı sıra aldığı basınç ve hareket nedeniyle, kürek sokumu pek çok farklı ağrı yaşatabilmektedir. Bu ağrılar değişik sebeplerden dolayı ortaya çıkabilmekte ve zaman içerisinde sürekli hale gelebilmektedir.

- Ağır yük kaldırmak ile beraber yaşanan zedelenmeler,

- Zorlayıcı antrenmanlar,

- Doğumsal bazı bozukluklar,

- Kuyruk sokumu kısmında düşme ile yaşanan ezilmeler,

- Kırık ve çıkık sorunları,

- Kıl dönmesi ile apse gibi farklı iltihaplanmalar,

- Kemik hastalıkları,

- Dolaşım bozuklukları,

Bu gibi nedenlerden dolayı kürek sokumu ağrısı ciddi anlamda yaşanabilmektedir. Özellikle erkeklere göre kadınlarda kürek sokumu ağrısı 5 kat daha yüksek yaşanır.

Kürek Sokumu Kemiği Tedavisi

Uzman doktor kontrolünde hastanın öyküsü, direkt grafiler, muayene ile beraber MR ve pek çok farklı uygulama sorunun en iyi şekilde anlaşılması için ele alınmaktadır. Bazı zamanlar kürek sokumu kemiği ağrısı kendiliğinden geçtiği için, insanlar tedavi erteleyebiliyor. Ancak yaşanan ihmal zaman içerisinde bu ağrının çok daha ciddi noktaya ulaşmasına sebebiyet verebilmektedir. Mutlaka gerekli tanı ve teşhis üzerinden tedavinin yapılabilmesi için, zamanında doktora başvurulması büyük öneme sahiptir.