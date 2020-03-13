Kulak nasıl temizlenir? Kulak temizleme işlemi ve kulak kiri temizliği

Kulak içerisindeki salgı, çoğu zaman toz ve kir ile temas etmesi neticesinde kuruyup kulak kepçesine atılmaktadır. Kulak kiri şeklinde isimlendirilen kulak salgısı, kulak kepçesine çok yakın ve kulak zarına uzak bir yerde oluşur.

Kulak Nasıl Temizlenir?

Kulak kiri temizliği, kulak temizleme çubuğu şeklinde bilinen pamuklu çubuklar veya kulağın iç bölümüne sokulan başka yabancı cisimler ile yapılmamalıdır. Bu tür işlemler sayesinde yapılan kulak temizliği, kulak kirinin iç bölümüne itilmesine sebep olur.

Çok hassas olan kulak zarı ve kulak yolu, kulağın yabancı cisimler ile temizlenmeye çalışılmasıyla zedelenebilir. Hatta bu işlemin, kulak zarının yırtılmasına kadar yol alabilir. Kulak kiri temizliğinin, temiz bir bez sayesinde dış kulağın silinmesi biçiminde yapılabilir. Fakat kulak kirinin şişmesi veya yapısal darlığa bağlı şekilde kendiliğinden kulak dışına atılmaması vaziyetinde Kulak- Burun- Boğaz uzmanına başvurup kulak temizliği yaptırılmalıdır. Bu tür sorunları olan bireyler he altı veya on iki ayda bir defa kulaklarını temizletmelidir. Yaygın inanış dışında kulak temizletme işlemi, alışkanlığa yol açmamaktadır.



Kulak Temizleme İşlemi ve Kulak Kiri Temizliği

Kulak temizleme işlemi için ilk önce;

Her şeyden önce, kişinin kulak enfeksiyonunun olmadığından emin olması gerekir. Kulak enfeksiyonu bulunuyorken fazla kulak kiri temizlemesi yapmak kulak zarının delinmesine neden olabilir. Kulak kirinin asıl amacı kulağı enfeksiyonlara karşı korumaktır. Bu yüzden kulak kirini temizlemek için belli bir aralığın olması gerekmektedir. Aşağıdakilerden birisi yer alıyorsa kulak temizleme yöntemlerinin hiçbirine, bilhassa da kulak yıkatmaya başvurulmamalıdır;



- Geçmiş zamanda kulak yıkatma ile alakalı problem yaşanmış ise,

- Geçilen yıllar içerisinde kulak zarı delinmiş ise,

- Kulaktan mukus gibi bir sıvı akıyor ise kulak temizliği yapılmamalıdır.

Kulak temizliği, yapılırken temiz bir bezin dış kulağı temizlenmesiyle başlanmalıdır. Dış kulak yolu içerisinde pamuklu çubuklar da dahil olmak üzere hiçbir yabancı cisim kullanılmaması gerekir. Buşon tedavisi içerisinde kullanılan metotlar;

- Kulak lavajı yani su ile yıkatma,

- Damlalar kullanılıp kulak kirinin yumuşatılmasının sonrasında kirin vakumlanması,

- Küret ile kulak kirinin çıkarılması.

Kulak kiri temizliği, ilk önce yumuşatıcı yağ bazı bulunan solüsyonlar veya hidrojen peroksid uygulaması sayesinde daha kolay yapılabilir. Kulak zarının delinmesi, kulak zarına tüp uygulanan hastalar, kulak zarının çökmesi, kontrolsüz şeker hastalığı, bağışıklık yetmezliği bulunan hasta kişilerin kulak kiri temizliğine bilhassa özen gösterilmesi gerekir. Bununla beraber Kulak- Burun- Boğaz uzmanına görünmek gerekir.