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Kuersetin nedir? Kuersetinin faydaları

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Kuersetin nedir Kuersetinin faydaları

Kuersetinin, diyette en bol bulunan antioksidanlardan biridir. Vücudunuzun kronik hastalıklarla bağlantılı olan serbest radikal hasarıyla savaşmasına yardımcı olmada önemli bir rol oynayan kuersetin, bazı sebzelerde ve meyvelerde bulunmaktadır. Peki, kuersetin nedir? Kuersetinin faydaları

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Quercetin (Kuersetin), polifenollerin flavonoid grubundan bir bitki flavonoludur. Birçok meyve, sebze, yaprak, tohum ve tahılda bulunur; kapari, kırmızı soğan ve lahana, kayda değer miktarda kersetin içeren yaygın yiyeceklerdir.

Antienflamatuar ve antioksidan etkisiyle alerjiye neden olan ‘histamin’i düşüren ‘quercetin’, bu rahatsızlıkla mücadelede doğanın sunduğu en iyi çözümlerden biri. Üzüm, soğan, sarımsak, elma, lahana, yeşil çay, brokoli, yabanmersini gibi birçok meyve ve sebzede quercetin bulunuyor. Kalp-damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri de bilinen quercetin’i dengeli ve yeterli beslenmenin yanı sıra doktorunuz veya eczacınızın tavsiye etmesi halinde önerilen dozda takviye olarak almak da mümkün. Ananasta bulunan bir enzim olan ‘bromelain’ de alerjik şikâyetlerin azalmasına yardımcı olabiliyor.

KUERSETİNİN FAYDALARI

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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, vücuttaki kronik hastalıklarla bağlantılı olan serbest radikal hasarıyla savaşmasına yardımcı olmada önemli bir rol oynadığını belirtti. Doç. Dr. Savaşı, kuersetinin tıbbi kullanımları ile ilgili de bilgi verdi.

Doç. Dr. Savaşçı, “Günümüzde Kuersetin’in tıbbi kullanımı, antioksidan, antiinflamatuar, antiplatelet, antiapoptotik, nefro, gastro, anjiyo, kardiyo ve kondroprotektif özellikleriyle birliktedir. Tıbbi amaçlı kullanımında gelinen son nokta çağımızın en ölümcül hastalığı olup ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisinin tedavisinde etkinliğinin araştırılması olmuştur. Bu konuda birçok ülkede yüzlerce deneysel araştırma yapılmış bilim insanları bunları makale ve derleme şeklinde insanlığa hizmet etmek için yayınlamışlardır. Biancatelli ve arkadaşları hem yüksek riskli popülasyonlarda profilakside hem de Kovid-19 tedavisinde etkili şekilde kullanılan antiviral bir ilaç olan Remdesivir veya konvalesan plazma gibi farmakolojik ajanlara yardımcı olarak C vitamini ve kuersetin kullanımına ilişkin mevcut kanıtlar sunmuşlar. Quercetin gibi güvenli bir biyolojik molekülün, küresel sağlık pandemisinde kullanım için öncelik verilmesi gereken biyolojik molekül olduğunu vurgulamışlar” diye konuştu.

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