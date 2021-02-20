Kolşisin nedir? Kolsişinin etkili olduğu hastalıklar

Kolşisin antik Yunan döneminden beri bilinen antifibrotik, anti-inflamatuar, anti-histaminik , membran stabilizasyonu ve lipid peroksidasyon inhibisyonu etkileri olan bitkisel kökenli bir ilaçtır. Güz Çiğdemi (Colchicum autumnale) çiçeğinden elde edildiğinden bu isimle anılır. Çiçekler morumsu-pembe renklidir ve altı lobludur. Bitkideki alkaloitlerin çoğu amit yapılı ve çok zayıf bazik karakterlidir veya notraldirler.

KOLSİŞİN HANGİ HASTALIKLAR ÜZERİNDE ETKİLİ?

Kolşisin, gut ve Behçet hastalığını tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Gut hastalığında NSAİİ veya steroidlere göre daha az tercih edilir. Kolşisin için diğer kullanımlar arasında perikardit ve ailesel Akdeniz ateşinin önlenmesi yer alır. Çeşitli romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanıldığı gibi kanser tedavisi için de araştırılmaktadır.

KOLSİŞİN KORONA ÜZERİNDE ETKİLİ Mİ?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa -Cerhahpaşa Tıp Fakültesi Kardiyoloji Enstitüsü'nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazmi Gültekin ve aynı fakültede görevli Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Emine Küçükateş, İbn-i Sina'nın sihirli ilacı olarak bilinen, yabani çiğdemden elde edilen kolşisin üzerine bilimsel çalışma başlattı. Kolşisin, ülkemizde acı çiğdemden elde edilen bitkisel kaynaklı bir ilaç. 2 Türk doktor, tarihi İbn-i Sina'ya dayanan kolşisini ilk olarak kalp hastalarında kullandı. Hastalarda başarılı sonuçlar alınınca, çalışma ilk olarak 2014 yılında Pakistan'da JPMA (Journal of Pakistan Medical Association) adlı uluslararası bir tıp dergisinde yayımlandı. Koronavirüs salgınından sonra ise dünyada pek çok ülkede yoğun bakım hastaları üzerinde denendi ve başarılı sonuçlar alındı.