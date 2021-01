Kışa özel cilt bakım önerileri... Dermatolog Dr. Neslihan DOLAR yazdı

C VİTAMİNİYLE CİLDİNİZİ YENİLEYİN!

Bakım kürünüze kış mevsiminin nimetlerinden yararlanarak başlayabilirsiniz!

Kış mevsiminin soğuğundan ve rüzgarlı havasının etkisinden; yine kış ayının nimetlerinden faydalanarak korunmak mümkün. Derinin yenilenmesini, lekelerin azalmasını ve yara iyileşmesini hızlandıran C vitamini; kış meyvelerinde özellikle portakal, mandalina, kivi ve greyfurtta bol miktarda bulunmaktadır. Bu meyveleri yiyerek; hem bağışıklık sisteminizi güçlendirmeyi, hem de cildinizin kendini yenilenmesini sağlayabilirsiniz.

Kayısı suyu da içerdiği potasyum miktarı açısından oldukça zengindir. Ayrıca içerdiği karoten sayesinde cilt için oldukça faydalıdır. Bir bardak kayısı suyu, günlük A vitamini gereksiniminin 3’te birini karşılamaktadır. Havuçta da beta karoten içeriği yüksek olup kuru ciltler için ve deri yenilenmesi için gerekli bir besin kaynağıdır. Sağlıksız, kuru ve mat görünümlü bir cildiniz olduğunu düşünüyorsanız bol bol kayısı ve havuç suyu tüketin.

Yine özellikle Covid-19 pandemisi döneminde çok sık başvurulan damar yoluyla uygulanan yüksek doz C vitamini de özellikle glutatyon ile birlikte cilt yenileyici ve renk açıcı özellikleri ile oldukça faydalıdır.

Cilde dışarıdan sürülerek uygulanan C vitamini benim de danışanlarıma özellikle kış aylarında önerdiğim favori ev devam ürünüdür. Özellikle lekeye meyilli soluk ve pürüzlü ciltlerde etkilidir. Burada dikkat edilmesi gereken durum uygulanan C vitamini serumların cilt yüzeyinde kalmadan cilt altı dokular tarafından hızla emilmesidir.



HANGİ CİLT TİPİNE SAHİPSİNİZ?

Her mevsim cildin ihtiyacı değişir. Dolayısıyla cilt bakım rutinlerinin de mevsimsel olarak değişmesi gerekir. Kuru ve hassas ciltlere sahip iseniz nemlendirici özelliği olan bir temizleyici kullanmalısınız. Günlük rutininiz sırasında cildinizin doğal yağlarının kaybolmamasına yardımcı olur. Seramid ve doğal yağ içeriği yüksek olan daha yoğun nemlendiricilere geçiş yapabilirsiniz.

Normal-karma cilt yapısına sahip iseniz köpük formunda olan temizleyicileri ve aloe vera içeren nemlendiricileri kullanabilirsiniz.

Kış aylarında cilt rahatsızlıkların görülme sıklığı da artıyor. Rüzgar, düşük nem, kirli hava ve kapalı ortamlarda bulunmak, maske kullanımı sivilcelerin artmasına neden oluyor. Kış aylarında artan sivilcelerle başa çıkmak için kimyasal peeling ve meyve asitlerinden oluşan maskeler işe yarayacaktır. Sabah akşam akneli ciltlere yönelik salisilik asit ve çay ağacı yağı içeren yıkama jelleri akneli ciltlerin temizliğinde yeterli olacaktır.



KIŞA ÖZEL MEDİKAL BAKIMLAR

Günlük bakımların yanı sıra, aylık veya haftalık uygulanan cilt bakımları da cilt sağlığına olumlu katkı sağlar. Düzenli olarak uygulanan ve profesyonel ellerde dermatolog kontrolünde yapılan cilt bakımları leke problemlerinde, kırışıklık tedavisinde ve sivilceli ciltlerin tedavisinde çok etkin olarak kullanılmaktadır.

Leke, akne, kırışıklık ve kuruluk sorununuz varsa lazer ve radyofrekans destekli profesyonel cilt bakım uygulamalarıyla da cildinizi şımartabilirsiniz. Bu uygulamalar dermatolog kontrolünde problemli ciltler için yapılan tedavilerdir ve sadece kış aylarına yapılmaktadır.

Sıklıkla tercih edilen oksijenin gücünü kullanarak yapılan, cildin tüm ihtiyacını karşılamaya yönelik çok yönlü bakımlardır. Arındırma, besleme ve oksijen sağlama yoluyla cilde etki eden bu sistem doğal kaplıcaların ciltte yarattığı etkiyi taklit ederek vücutta bakım yapılan bölgelere oksijen gönderen bir tepki oluşumunu tetikler.

Aynı anda da cildi ölü hücrelerden arındırır ve uygulama sırasında ve sonrasında cildin temel gıda maddeleriyle beslenmesi için uygun ortamı yaratır.



KALINLAŞAN, MATLAŞAN CİLDİ SOYMAK GEREK!

Yaz sonrası güneşin etkisiyle kalınlaşan, lekelenen ve kırışan ciltleri; kış aylarında uygulanan kimyasal peeling ile tedavi etmek mümkündür. Kimyasal peeling yani soyma işlemi; deri yaşlanmasının önlenmesi ve tedavisi amacıyla kullanılan etkin ve güvenilir bir yöntemdir. Bu amaçla doğal meyve asitlerinden üretilen ajanlar; deri tipine, ciltteki leke, kırışıklık veya akne izlerinin derinliğine göre çeşitli konsantrasyonlarda kullanılır.

Doktor tarafından uygulanan bu yöntemle; ince kırışıklıklar, kuruluk, leke ve akne izleri tedavi edilir. Bu yöntemle yaz sonrası kalınlaşan derinin üst tabakası ölü hücrelerden arındırılır. Böylece derinin mat ve soluk görünümü giderilir, daha parlak ve gözenekleri sıkılaşmış taze bir cilt oluşturulur.





MEZOLİFTİNG İLE

CİLDİNİZ BESLENSİN

Kimyasal peeling yöntemiyle derinin üst tabakaları tedavi edilirken; mezolifting yöntemiyle de derinin alt tabakaları tedavi edilir. Mezolift yöntemiyle; yaz boyunca güneş nem ve sıcaktan etkilenmiş cildinizi gençleştirirken, kış mevsimine de yepyeni ve sağlıklı bir görünümle adım atabilirsiniz. Mezolift; geçen yılların ciltteki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmayı amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Cildin kaybettiği nem, vitamin, aminoasit ve mineral desteği, deri altına ufak iğnelerle enjekte edilir.