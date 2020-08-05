Kırmızı göz hastalığı nedir, bulaşıcı mı, belirtileri neler? Konjonktivit hastalığı ile ilgili bilgiler

Konjonktivit, halk dilinde bilinen adıyla kırmızı göz hastalığı, gözün en dış tabakası ve göz kapaklarının iç yüzeyini saran zar tabaka iltihaplanmasıdır. Gözde iltihaplanmaya neden olan etkenler; polenler, bacalardan ve eksozlardan çıkan zehirli gazlar, ilaç veya kozmetik amaçla göze sürülen maddeler ve ev tozlarıdır. Güneş ışığı şikayetleri artırır. Havaların ısındığı, polenlerin çok olduğu mevsimlerde alevlenmeler görülür.

Kırmızı göz hastalığında belirtileri hafifletmek için yetişkinler güneşe çıkarken güneş gözlüğü kullanmalı, çocuklar ise gözlerini örtecek şekilde şapka takmalıdır. Belirtiler ortaya çıkmış ve şikayetler fazla ise ilaç tedavisine başlamak gereklidir. İlaçlar hastalığı ortadan kaldırmaz; sadece gözü sakinleştirir, şikayetleri hafifletir.

Kırmızı Göz Hastalığı Bulaşıcı mı?

Konjonktivitin başlıca iki farklı sebebi olduğunu belirten alerjik konjonktivit daha çok bahar aylarında ortaya çıksa da yılın her mevsimi görülebilir. Genelde gözde kızarıklık, sulanma ve kaşıntı ön plandadır ve sebebi çoğunlukla polen, havuz kloru ve deterjan gibi alerjenlerdir. Bir diğeri ise, enfektif konjonktivittir. Bu çeşidine bakteri ve virüsler sebep olur. Çoğunlukla daha şiddetli bulgular görülür; gözde kızarıklık ve sulanma dışında göz kapaklarında şişlik ve çapaklanma ön plandadır ve en kötüsü de bulaşıcıdır.

Kırmızı Göz Hastalığı belirtileri

Havadan bile bulaşabilen bir virüsten kaynaklanan kırmızı göz hastalığı, adından anlaşılacağı üzeri gözde kanlanma ve kaşınma ile kendisini gösteriyor. Sulanma, kızarıklık, çapaklanma, kapaklarda şişlik, yanma, batma, kaşıntı, ışıktan rahatsızlık, en çok görülen belirtilerdir.

Gözlerdeki kızarıklığa ve çapaklanmaya dikkat

Kış mevsiminde üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte sıklıkla gözlerin de kızarık olduğunu ve çapaklandığını görmek mümkündür. Üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte seyreden ve viral etkenler nedeniyle ortaya çıkan kırmızı göz, sıklıkla ek bir tedavi gerektirmemektedir. Bazı kırmızı göz olguları ise aksine daha şiddetli seyreder ve oldukça bulaşıcıdır. Bunun en önemli örneği de “adenovirus konjonktiviti” salgınlarıdır.

Kalıcı görme kaybına sebebiyet verebilir

Adenovirus nedeniyle gelişen kırmızı göz genellikle kreşler, okullar, hastaneler ve toplu taşıma araçlarında hızla yayılır. Gözlerde oldukça yoğun kızarıklık ve çapaklanma ile seyreden bu hastalık bir hafta, on gün gibi bir süreçten sonra iyileşirken kimi hastalarda tedavi yapılmadığı takdirde ciddi, kalıcı görme bozukluklarına neden olabilir.

Sık sık eller yıkanmalı

Hastalık süresince yapılması gerekenler, belirtilere göre yön değiştirmektedir. Antibiyotikli damlalar adenovirus enfeksiyonlarını ve diğer viral göz enfeksiyonlarını iyileştiremez. Yalnızca bakteriyel göz enfeksiyonu şüphesinde ve adenovirus konjonktiviti nedeniyle zayıflamıs göz direncinden faydalanmak isteyen bakteriyel konjonktivitin oluşmasına engel olmak için kullanılmaktadır. Hastalığın bulaşmasını engellemek için eller sık yıkanmalı, kırmızı gözü olan kişilerle tokalaşmak ve öpüşmekten kaçınılmalıdır. Bu göz enfeksiyonuna yakalanmış kişilerle, aynı havlu ve makyaj malzemeleri kullanılmamalıdır. Adenovirus enfeksiyonu bazı hastalarda gözün kornea tabakasının da tutulmasına neden olmakta ve görmeyi azaltabilmektedir.