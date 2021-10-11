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Kinoa nedir? Kinoa çayı faydaları nelerdir?

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Kinoa nedir Kinoa çayı faydaları nelerdir

Kinoa; kalsiyum, magnezyum, manganez, potasyum, demir, bakır ve çinko gibi mineraller, ayrıca tohumları histidin ve lizin gibi temel aminoasitler bakımından oldukça zengin bir tahıldır. Uzman Diyetisyen Yeşim İşgüzar Orak, kinoanın faydalarını anlattı, nasıl tüketilebileceğiyle ilgili önemli bilgiler verdi. İşte, kinoa nedir, faydaları nelerdir sorusu ile birlikte kinoa çayı hakkında detaylar

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Kinoa, mineral, lif ve vitamin açısından zengin bir besindir. Salatalardan çorbalara kadar pek çok yemekte kullanılan kinoa sağlık için de faydalıdır. Peki kinoa nedir, nasıl kullanılır? Kinoa kaç kalori ve besin değeri nedir? İşte kinoa ve kinoa çayı faydaları...

KİNOA FAYDALARI NEDİR?

Kinoa, gluten içermeyen, tam tahıllı karbonhidrat ve protein kaynağı bir besin. Gluten içermediğinden çölyak hastaları için uygun yemeklerin besleyici değerinin arttırılmasında bu tahılların kullanımı, hastalığın diyet tedavisi açısından önemli bir yere sahiptir. Bunun yanı sıra içerdiği zengin "süperoksit dismutaz" enzimi sayesinde doku yenilenmesini sağlayarak yaşlanmayı geciktirici etki gösterir.

Merkezi sinir sistemi ile enerji metabolizmasından sorumlu niasin, riboflavin ve thiamin gibi B grubu vitaminlerini içerir.

Sağlık açısından oldukça yararlı bulunan kinoa tahılının tüketilmesi ile meme kanseri ve kalp hastalığının, menopoz döneminde östrojen eksikliğinden kaynaklanan pek çok hastalığın önlenmesi mümkündür.

Vücutta tokluk hissi veren, kolesterol seviyesini düşüren, çeşitli kanser türlerine karşı koruyucu olan diyet posası açısından oldukça zengindir.

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KİNOA KAÇ KALORİ? KİNOANIN BESİN DEĞERİ

Kinoanın 100 gramı 367 kkal enerji, 6 g yağ, 14 g protein, 64 g karbonhidrat, 563 mg potasyum, 5 mg sodyum, 7 g diyet posası içerir.

KİNOA NASIL KULLANILIR?

Kinoa tahılının kendine özgü bir aroması vardır. Baskın bir tadı ve kokusu olmadığından dünya mutfaklarında tercih edildiği gibi Türk damak tadına da uygundur.

Ana yemeklerden atıştırmalık aperatif yiyeceklere kadar çok farklı şekillerde kullanım alanı mevcuttur. Tahıl yıkandıktan sonra, tuzlu ya da şekerleme şeklinde hem katı hem de sıvı şeklinde hazırlanabilir.

Tohumları un şeklinde işlenerek ekmek, makarna ve diğer tüm unlu mamullerin yapımında, buğday veya diğer tahılların unları ile karıştırılarak kullanılabilir. Ayrıca kahvaltılık gevrek olarak da tüketilir.

Tane olarak pirinç gibi yemeklerde veya pilavlarda kullanılabilir veya çimlendirilen tohumlar kinoa filizi olarak salata ve soğuk yemeklere katılır. Kinoa; bisküvi, turta, kek, makarna, dolma vs. gibi yiyeceklere yüksek besin değeri sağlar.

Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Tüketimden önce mutlaka doktorunuza danışın.

KİNOA ÇAYI NEDİR?

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Halk arasında kinoa salatası ve kinoa çayı ile bilinmeye başlanan doyurucu besin kaynağı kinoa susam familyasından gelmektedir. Tahıla benzer yapısıyla kinoa haşlanarak salatalarda ya da toz halinde çay olarak tüketilebilir. Bu haberimizde sizlere kinoa çayı tarifini ve kullanımını paylaşacağız.

 

KİNOA ÇAYI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 1 adet tek kullanımlık kinoa çayı paketi
  • 200 ml sıcak su

 

KİNOA ÇAYI NASIL YAPILIR?

Kinoa çayı piyasada paketler halinde satılan bir bitki çayıdır. Ancak güvenilir yerlerden almaya özen göstermelisiniz.

Bu çayı gün içinde tüketmek istediğinizde yaklaşık 200 ml (1 su bardağı kadar) sıcak suyu hazırlayın.

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Sıcak suyun olduğu fincana, kinoa çayı paketini atınız ve 3 dakika kadar çayın demlenmesi için bekleyin.

3 dakika geçtikten sonra çay paketini fincandan çıkarıp çayı taze halde tüketebilirsiniz.

 

KİNOA ÇAYI NASIL KULLANILIR?

Açlık hissi yaşanmaması için kinoa çayının aç karna tüketilmesi önerilir. Günde sabah kahvaltı öncesi ve akşam yemeği öncesi olmak üzere 2 kez tüketimi uygundur. Özellikle de yemeklerden yarım saat kadar önce içmekte fayda var. Ancak yine de kinoa çayını kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışınız. Aksi halde beklenmedik etkisi görülebilir.

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