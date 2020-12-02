Keçi sütünde Kovid-19'a karşı etkili protein keşfedildi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Temel Tıp Bilimleri Bölümü Temel Tıp Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akbay, Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener ve Eczacılık Fakültesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü Klinik Eczacılık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okuyan'ın keçi sütünün Kovid-19'a etkisi üzerine yürüttükleri çalışma Avrupa Farmakoloji Dergisinde (European Journal of Pharmacology) yayımlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Akbay, şunları kaydetti:

"Keçi sütü kaynaklı bir protein olan beta-laktoglubini belli enzimlerle muamele ettikten sonra ortaya çıkan 'biyoaktif peptit' dediğimiz parçaların koronavirüs üzerinde etkili olduğunu tespit ettik. Bilgisayar aracılı programlarla peptitlerin virüs üzerindeki bağlama noktalarının hepsiyle etkileşime girdiğini gözlemledik. Bu protein, reseptörleri kapatarak virüsün girişini önlemektedir. Koruyucu bir proteinin mevcudiyeti durumunda ilaç haline dönüştürülerek değerlendirilmesi gerekir. Proje, nazal sprey, maskelerin üzerine sıkılabilecek bir sprey ya da maskelerin arasına koyulabilecek bir materyal şeklinde kullanıma sunulabilir."

Prof. Dr. Tuğba Tunalı Akbay, proje bulgularının, keçi sütü tüketimiyle karıştırılmaması gerektiğinin altını çizerek, "Keçi sütündeki biyoaktif peptitlerden keçi sütü içerek yarar sağlayamayız. Biz bu peptitleri keçi sütü kullanarak elde ediyoruz." bilgisini verdi.