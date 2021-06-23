Karın ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Karın ağrısı neden olur? Evde şiddetli karın ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel öneriler

Karın ağrısı günümüzde pek çok nedenlerden dolayı kişilerde meydana gelebilmektedir. Bu sebeple karın ağrısına ne iyi gelir? Karın ağrısı nasıl geçer? Karın ağrısı nedenleri sizler için bir araya getirdik. Birçok farklı fiziksel neden ötürü karın ağrısı, çocuklar ve yetişkinlerde görülebilir. Özellikle kış aylarında ve mevsim geçişlerinde vücut dirençsiz olduğu için karın ağrısı bulgularına rastlanmaktadır. Çocuklarda ve zayıf kişilerde görülme sıklığı daha fazladır. Karnın düzenli ve şiddetli ağrıması başka bir hastalığın belirtisi de olabilir.

Karın ağrısına ne iyi gelir? Evde şiddetli karın ağrısına iyi gelen doğal ve bitkisel öneriler

Bitki çayı: Birçok faydası ispatlanmış olan bitki çayları karın ağrısının bitkisel ve alternatif çözümünde değerlendirilebilir. Bu çayların başında papatya çayı geliyor. Ayrıca damak zevkine göre kuşburnu ve ada çayı da demlenerek hazırlanabilir. Vitaminini öldürmemesi bakımından içerisine şeker yerine bal eklenebilir.

Limon suyu: Geçmeyen, kronik karın ağrılarının şiddetini azaltmak için limon suyu hazırlanabilir. Bir sıcak suyun içine eser miktarda damlatılan limon suları, adet dönemlerindeki karın ağrılarının giderilmesi için de kullanılabilir.

Sıcak su torbası: Özellikle kadınların sıklıkla kullandığı sıcak su torbaları, hazımsızlık ve şişkinlik gibi sorunlarda kullanılabilir. Midenin şişmesi karın bölgesini de ağrıtmaktadır. Sıcak su torbaları 10 dakika kadar ağrıyan bölgeye konulabilir.

Küçük egzersizler: Ev ortamında da yapılabilen küçük egzersizler karın ve kas ağrılarının giderilmesinde etkilidir. Eller bel hizasına konularak bacaklar içeri doğru çekilebilir.

Karın Ağrısı Nasıl Geçer?

Öncelikle karın ağrısının nedeni tespit edilmesi gerekebilir. Karın ağrısı sorununuz eğer kısa bir süre içerisinde geçmediyse ve oldukça yoğun bir şekilde meydana gelmişse acil olarak bir hekime başvurmanız tavsiye edilir. Hekimin yapacağı muayene ve tetkikler sonucunda ağrının nedenleri daha net tespit edilebilir.



Karın Ağrısına İyi Gelen Bitkisel Çaylar Nelerdir?

İlk olarak su tüketimi, karın ağrısını gidermek açısından faydalı olabilir. Karın ağrısına iyi gelen bitki çayları olarak da papatya ve nane çayı tercih edilebilir. Bu bitki çayları, bağırsakları rahatlatabileceği için karın ağrısını gidermeye destek olabilir.



Şiddetli Karın Ağrısına Ne İyi Gelir?



Şiddetli karı ağrısının meydana geldiği durumlarda asitli içeceklerden uzak durulmalı. Ayrıca uyuyarak dinlenilebilir, sıcak bir duş alınabilir ve esneme hareketleri yapılabilir. Ancak şiddetli karın ağrısı bazen ciddi bir rahatsızlığa işaret edebilir. Bu nedenle gecikmeden bir uzmana başvurulmalı.



Karın Ağrısı ve İshale Ne İyi Gelir?



Karın ağrısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. İshale iyi gelen yöntemler konusunda daha detaylı bilgiye de aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.



Adet İken Karın Ağrısına Ne İyi Gelir?



Adet dönemlerinde meydana gelen bu ağrıların ve bazı şikayetlerin hafifletilmesi için bazı yiyeceklerden faydalanılabilir. Diyetisyen Şeyma Yılmaz, önerilerini şu şekilde sıraladı:





Yulaf: Magnezyum içeriği, E vitamini, B grubu vitaminleri ve çinkodan zengin yapısıyla adet sancılarını azaltmaya yardımcı olur.

Zerdeçal: İçeriğindeki sarı renkli aktif bileşik curcumin, ağrı kesici ve antienflamatuar özellik gösterir. Adet ağrılarının azalmasına yardımcı olur. Zerdeçalın faydalı özelliklerinden yaralanmak için karabiberle birlikte tüketilmesi önerilir.

Yağlı tohumlar: Ceviz, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar önemli yağ asitleri, E, B vitaminleri ve magnezyum içerir. Ağrıların hafiflemesine yardımcı olurlar.

Muz: Potasyum kaynağı ve B6 vitamini zengini olan muz, sıvı dengesinin sağlanması ve krampların önlenmesine yardımcı olur. Stresi ve gerginliği azaltır, uykuya dalmayı kolaylaştırır. Diğer meyvelere oranla yüksek glisemik indeskli bir meyve olduğundan adet dönemlerinde tatlı krizlerini gidermeye yardımcı olur. Toz tarçınla birlikte tatlı alternatifi olarak tüketilebilir.

Zencefil: Adet döneminde içilen sıcak bir zencefil çayı üşüme hissini azaltır; gaz, şişkinlik ve mide bulantılarına iyi gelir. Zencefil, adet sancılarını iyileştirmek için de kullanılır.

Kalsiyumdan zengin besinler: Süt ve süt ürünleri, balık, tahin, pekmez, kuru meyveler, fındık, fıstık gibi yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum bakımından zengindir. Adet dönemi ve öncesi kalsiyum açısından zengin beslenmek ağrıların hafiflemesine yardımcı olur.

Balık: Bol miktarda omega-3 içeren yağlı balıklar, krampları azaltmaya yardımcı olur.

Maydanoz: Maydanoz ödem atıcı özelliği ile adet döneminde görülen şişkinliğin giderilmesine yardımcı olur. İçerdiği ‘apiol’ adlı madde ile adet ağrılarının azaltılmasında faydalıdır.

Papatya çayı (Mayıs papatyası): Papatya çayı adet döneminde görülebilen sinirsel gerginlikleri yatıştırır, kasları gevşetir, şişkinlik ve gaz şikâyetlerini gidermeye yardımcı olur. Spazm çözücü etkisiyle adet sancılarına faydalıdır.

Rezene çayı: Gaz giderici ve antienflamatuar özelliğiyle adet sancılarını gidermede etkilidir.

Ayrıca adet döneminde vücuttaki ödem sorununa karşı tuz ve tuzlu ürün tüketimi azaltılmalı, bol su tüketilmelidir. Gerginliği artırabileceğinden çay, kahve, çikolata gibi kafein içeriği yüksek gıdaların fazla tüketilmesinden uzak durulmalıdır.



Karın Ağrısı ve Mide Bulantısı Nasıl Geçer?



Karın ağrısını geçirmek için yukarıdaki önerilere göz atabilirsiniz. Mide bulantısına iyi gelen öneriler için de detaylı bilgiye aşağıdaki içerikten ulaşabilirsiniz.

Karın Ağrısı Neden Olur?



Karın ağrısının nedeni bağırsak problemleri, ishal, üşütme, stres, böbrek taşı, safra kesesi iltihabı, idrar yolu enfeksiyonu, adet sancısı olabilir. Fakat bazı durumlarda ise ciddi bir hastalığa işaret edebilir. Bu nedenle uzun süren ve geçmeyen karın ağrısı durumunda bir uzmana başvurulmalı.



Karın Ağrısının Mevsimsel Nedenleri Nelerdir?



1- Korunaklı giyinmemek: Serin ve yağışlı havalarda ince kumaşlardan imal edilmiş kıyafetler giymek karın ağrısının önde gelen sebeplerinden biridir. Pamuk ağırlıklı kumaşlar tercih edilmelidir. Aynı zamanda saçların ıslanmaması için bere ya da şemsiye kullanılmalıdır. Saçların uzun süre ıslak kalması, doğrudan doğruya karın ağrısına neden olabilir.



2- Kış mevsiminde soğuk su tüketimi: Kış mevsiminde ya da terli terli soğuk su içmek bağışıklık sistemi yavaşlatır. Bu da baş ve karın bölgesinde ağrılara neden olur.



Karın Ağrısının Fiziksel Nedenleri



1- Özensiz beslenme: Sağlığına dikkat etmeyen ve bununla birlikte özensiz beslenen kişilerde karın ağrısı şikayetleri sıklıkla görülüyor. Özellikle kahvaltı öğününde protein içerikli gıdalar yenmelidir. Öğün araları atlanmamalı ve organik beslenmeye ağırlık verilmelidir.



2- Adet dönemi: Regl dönemlerinde kadınlarda karın ağrısı şikayetleri had safhaya varıyor. Bununla birlikte kadın üreme organlarının iltihaplanması da şiddetli ağrılara sebep olabilir.



3- Grip ve nezle: Bünyesi zayıf olan kişiler grip veya nezle olduklarında sadece başları değil karın ve mideleri de ağrır. Bunun en büyük nedeni metabolizmanın yavaşlaması ve bağışıklık sisteminin alarm vermesidir.



Karın Ağrısına Neden Olabilecek Diğer Faktörler Neler?



1- Yaralanmalar: Çeşitli kazalar sonucu vücutta oluşan travmatik yaralar çoğunlukla karın ağrısına neden olur. Özellikle bel ve üst karın bölgesindeki yaraların ağrıları tüm vücudu dolaşabilir.



2- Kas ağrıları: Sporda karın bölgesini aşırı çalıştırmak o bölgedeki kasların ağrımasına neden olur. Özellikle fazla miktarda çekilen mekik ve uzun süreli yürüyüşler karnın ağrımasına neden olabilir.



3- Hazımsızlık: Yemeklerden sonra ortaya çıkan sindirim problemleri, hazımsızlık sorununa yol açar. Hazımsızlık ise hem mideyi hem de alt karnı ağrıtan bir sorundur. Giderilmesi için hareket edilmeli ve maden suyu tüketilmelidir.



Karın Ağrısı Çeşitleri



1- Hafif şiddetli karın ağrısı: Yemeklerden sonra hazımsızlık sorunlarında, ufak yaralanmalarda ve adet dönemlerinde duyulan karın ağrısıdır. Geçmesi için ilaç yerine mideyi rahatlatan bitki çayları içilebilir.



2- Orta şiddetli karın ağrısı: Orta şiddetli karın ağrıları, post-travmatik yaralanmalarda, ülser delinmelerinde ve gastritte ortaya çıkabilir. Geçmediği takdirde bir uzmana görünebilir.



3- Yüksek şiddetli karın ağrısı: Yüksek şiddetli karın ağrıları akut karın ağrısı adıyla da biliniyor. Spazm şeklinde başlar ve başka bir hastalığın habercisi olabilir.



Not: Bu içerik bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, tedavi için mutlaka doktora başvurmalısınız.





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