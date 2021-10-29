Kanlı balgam neden olur? Balgamda kan ne zaman tehlikelidir? Boğaz tahriş olunca kan gelir mi?

Haberin Devamı

Kanlı balgam ciddi bir rahatsızlığın işareti olabilir. Eğer kanlı balgam şikayeti yaşıyorsanız mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Kanlı balgam doğrudan bronşlarla da ilgili olabilir.



Kanlı Balgam Neden Olur?



1) Bronşektazi

En tehlikeli bronş hastalıklarından bir tanesidir. Bronşektazi bronşların geri dönülemez şekilde hasarlanmasına yol açan ciddi bir hastalıktır. Bu hastalıkta erken tanı ve teşhis son derecede önemlidir. Bronşektazinin doğal bir sonucu olarak kişide kanlı balgam ortaya çıkar. Özellikle sabah uyandıktan sonra bronşektazi belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Bronşektazi tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalıktır.



2) Akciğer Apsesi

Akciğer hastalıklarından bir tanesi olan akciğer apsesi önemli bir sağlık sorunudur. Özellikle akciğer apsesi tedavi edilmediği takdirde bir yan etki ve belirti olarak kanlı balgam ile nüksedebilir. Kişide görülen kanlı balgam ağrılı da olabilir. Bundan dolayı kanlı balgam şikayeti yaşayan kişilerde akciğer apsesi düşünülür. Akciğer apsesi tedavi edilmesi şart olan hastalıklar arasındadır.



3) Kronik Bronşit

Bronşit hastalığı akut veya kronik olarak ortaya çıkmaktadır. Kronik bronşitte kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşüren ciddi bir hastalıktır. Bundan dolayı kronik bronşitte ortaya kanlı balgam da çıkabilir. Devamlı olarak süren bu hastalığın belirtilerini azaltmak için bir takım tedavi yöntemleri de bulunmaktadır.



4) Akciğer Kanseri

Kanser türlerinin en tehlikelilerinden olan akciğer kanseri ölümcül hastalıklardan bir tanesidir. Akciğer kanserinin sıklıkla belirtisi olarak kanlı balgam görülmektedir. Eğer kişi devamlı olarak sigara içiyorsa ya da tütün ürünleri kullanıyorsa akciğer kanserine yakalanma olanağı da artacaktır. Akciğer kanserinin doğal bir sonucu olarak ortaya kanlı balgam çıkacaktır. Akciğer kanserini önlemek için mutlaka sigarayı bırakmalı ve tedavi seçeneklerini doktor eşliğinde yapmalıdır. Akciğer kanseri önemli bir sağlık sorunudur.



5) Zatürre

Bir diğer akciğer hastalığı da zatürredir. Zatürrenin sonucu olarak da ortaya yine kanlı balgam çıkmaktadır. Kanlı balgam şikayeti yaşayan kişilerin bir çoğunda zatürre hastalığı vardır. Zatürre özellikle öksürük ile kendini belli eder. Kişi öksürürken aniden kan gelebilir. Bu durumda da zatürre hastalığından şüphelenilir. Zatürre hastalığınız var ise kanlı balgam görülebilme olasılığı da artmıştır. Bundan dolayı zatürre hastaları mutlaka en kısa zamanda tedavi olmalıdır.



Balgamda Kan Ne Zaman Tehlikelidir?

Her kanlı balgam çok önemli bir hastalığa işaret etmez. Bunun için doktor tarafından yapılan testler vardır. Balgamda kan özellikle öksürük ile birlikte ortaya çıkıyorsa ve uzun süre devam eden bir kanlı balgam söz konusu ise, kanlı balgam şikayetiniz artık tehlikeli boyutlara ulaşmış demektir. Özellikle akciğer kanseri gibi ölümcül hastalıklarda erken tanı çok önemli olduğundan dolayı kanlı balgam şikayeti yaşıyorsanız mutlaka biran önce doktora görünmeniz gerekmektedir.



Boğaz Tahriş Olunca Kan Gelir mi?



Boğazlarımız sık sık tahriş olabilir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak boğaz tahrişi ortaya çıkınca kanlı balgam da yine buna bağlı olarak kendini gösterebilir. Kanlı balgam boğaz tahrişinden kaynaklanabilir. Bunun anlaşılması da yine doktor tarafından yapılan testler sonucu mümkün olmaktadır. Doktor hastayı detaylıca muayene eder.