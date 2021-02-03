Hamilelikte karın ağrısı olur mu? Her karın ağrısını yabana atmayın!

Doç. Dr. Serap Yaltı, akut apandisit gebelikte cerrahiye neden olan akut vakalarının başında yer alır diyor ve tehlikelerini anlatıyor:

“Klasik olarak gebeliklerin 1/1500- 1/ 6000’inde bu hastalık görülür. Vakaların 1/3’i gebeliklerin ilk 3 ayında, 1/4'ine ise son 3 ay içinde rastlanır. Hastalıkta apandisit patlayabilir ve ölüme bile sebebiyet verebilir. Gebelikte büyüyen rahimden dolayı apandisit yer değiştirir. Özellikle 2.ve son 3 aylık dönemde ağrı sağda ama yukarılarda hissedilir. Gebeliğin normal sayılacak ilk aylarındaki bulantı, kusma şikayetleri kafa karıştırabilir. Bununla beraber sonraki aylarda karın ağrısı ile beraber bulantı, kusma şüphe uyandırmalıdır.

Hastaların fizik muayenelerinde tamamına yakın bir kısmında karında hassasiyet mevcuttur. Ateş 38 derece civarında olabilir. Tek tedavi seçeneği cerrahidir. Genellikle açık cerrahi uygulanır. Son yıllarda gebelerde de kapalı cerrahi (laporoskopik cerrahi) ile başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Tedavinin geciktiği vakalarda iltihabın yayılmasına bağlı ciddi tablolar gelişebilir. Akut apandisitte geç kalmak felakete neden olabileceğinden agresif yaklaşmak daha akıllıca bir yoldur. Tanı ve tedavi anne ve bebek beraberce düşünülerek yapılmak zorundadır.”