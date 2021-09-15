Haftada en az 2 kez zeytinyağlı ton balığı tüketmek çocukların gelişiminde neden önemli?

Yeni eğitim öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Çocukların heyecanla beklediği yeni okul döneminde ebeveynlere eskisinden daha fazla görev düşüyor. Pandeminin etkisinin devam ettiği bu günlerde, okul çağındaki çocuklar için doğru beslenmenin büyük önem taşıdığını belirten Prof. Dr. Emine Nur Tozan, Omega 3 başta olmak üzere magnezyum, fosfor, demir, gibi minerallerle, B12, A, D ve E vitaminleri bakımından oldukça zengin olan ton balığının, çocukların eğitim döneminde destekleyici rol üstlendiğini söylüyor.

TON BALIĞI IQ SEVİYESİNİN YÜKSELMESİNE YARDIMCI OLUYOR

Düzenli olarak tüketilen ton balığının çocuklarda IQ seviyesinin yükselmesine yardımcı olduğunu belirten Tozan, “Bu gerçek, farklı araştırmalarla da kanıtlanmış durumda. Ton balığının içindeki Omega-3, dopamin ve serotonini dengeliyor ve beyin işlevlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda Omega 3, hafızayı güçlendirici etkiye sahip. Özellikle okul öncesi dönemden itibaren düzenli olarak tüketilen ton balığı, çocukların IQ seviyesinin yükselmesine destek olurken, sosyal ve kişisel becerileri geliştirebilme, kas ve kemik yapısını güçlendirme gibi etkilere sahip bir besin olma özelliği de taşıyor. Omega 3 yağ asitleri sayesinde beyin fonksiyonlarını artırmaya yardımcı olan ton balığı, göz sağlığı ve bağışıklığı güçlendirmede de önemli bir oyuncu” diyor.

KALP SAĞLIĞINI VE BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLİYOR

Tozan, “Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından haftada en az iki defa tüketilmesi tavsiye edilen besinlerin başında gelen ton balığı, bağışıklığı destekleyen bir besin olma özelliği taşıyor. Ancak her balığın aynı oranda bağışıklığı güçlendirmede fayda sunmadığını unutmamak lazım. Balık, ancak doğal ortamında yetiştiği zaman tam bir bağışıklık silahı görevi üstlenebiliyor. Çocuklar, eğitim dönemi boyunca uzun saatler sosyal ortam içinde bulunacakları için balık ve ton balığı tüketme alışkanlığının kazandırılması, bağışıklık sistemini desteklemesinin yanı sıra vücut direncini de artırmaya yardımcı olacaktır. Bu dönemde ebeveynlerin doğru ve sağlıklı beslenmede itici güç olması büyük önem taşıyor” diye ekliyor.

AMAN DİKKAT! DERİN DENİZLERDEN GELEN CIVASIZ BALIKLARI TERCİH EDİN

Çocukların gelişiminde önemli bir rol üstlenen ton balığını tüketirken, bazı önemli konulara dikkat etmek gerekiyor. Bunun başında katkısız ton balıkları, çiftlik balığı olmadığı gibi, en doğal Omega-3 kaynağı olarak ruh sağlığından bağışıklık ve metabolizmanın güçlenmesine yardımcı olmaya kadar birçok fayda sunuyor.

Dünyanın birçok bölgesinde artık “çocuk obezitesi”nin mücadele gerektiren bir mesele haline dönüştüğünü de unutmamak gerekiyor. Bu nedenle, sağlıklı ton balığını tüketmeye dikkat etmekte fayda var.

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