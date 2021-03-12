'Günlük tuz kullanım miktarı 5-6 gram olmalı'

Acıbadem Kayseri Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Karagöz, 9-15 Mart Tuza Dikkat Haftası kapsamında, tuz kullanımıyla ilgili açıklamada bulundu. Tuz kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Karagöz, "Tuz sodyum ve klorür kimyasal elementlerinden oluşuyor. Tuz, çok önemli ve vazgeçilmez bir mineraldir, yeterince kullanıldığı zaman sağlığımıza da çok faydalıdır. Kemik ve iskelet yapısı bakımından kalsiyum içerdiği için ayrıca önemlidir. Ancak, fazla kullanıldığında zarar verir. Son yıllarda tuzun fazla kullanımı ile ilgili toplumumuzda ciddi farkındalık oluştu. Günlük önerilen tuz kullanım miktarı 5 veya 6 gramdır. Daha fazlası önerilmiyor. Türkiye'de tuz kullanım oranları çok yüksek. Türkiye Hipertansiyon Derneği'nin yaptığı çalışmada tuzun 18 grama kadar kullandığı saptanmıştır. Bu durum uygun görülen oranın 3 katı fazla kullanıma denk gelmektedir. Bu kadar yüksek miktarda tuz tüketimini kesinlikle önermiyoruz. Batılı toplumlarda tuz kullanımı oranı biraz daha iyi. Bizde de 2015 yılından sonra Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ile kafe ve restoranlarda tuzlukların kaldırılması, tuz tüketim miktarını düşürdü" dedi.

'FAZLA TUZ ÖDEME SEBEP OLUYOR'

Tuzun hipertansiyon hastalarında ciddi ödem sebebi olduğuna vurgu yapan Karagöz, "Tuz fazla kullanıldığında suyu vücutta tutarak ciddi ödeme sebep oluyor. Özellikle şeker, tansiyon ve böbrek hastalarında ciddi problemlere yol açabiliyor. Bununla birlikte özellikle yaz aylarında terleme ve sıvı kaybı nedeniyle tuz tüketimine daha dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikli bir grup olarak tiroid hastaları dışındaki kişilerde iyotlu tuz kullanımını öneriyoruz" diye konuştu.

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