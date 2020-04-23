Göz altı kırışıklık ve morluklarıyla mücadele

Örneğin yüzdeki ortaya çıkan alerji ve egzamalarda ilk göz altı bölgesi etkilenir. Yine cildiniz ne kadar yağlı olsa da göz altı her zaman kurumaya ve kırışmaya meyillidir. Yoğun stres ve uyku düzensizlikleri göz altı morluğunun ve torbalanmasının nedenleri arasında sayılmaktadır. Uykusuzluk ve yoğun çalışma temposunda cilt daha soluklaşır, göz altındaki toplardamarlar daha belirgin hale gelir. Yaş ilerledikçe de kolajen lifleri yani bağ dokusu inceldiği için göz altı derisi saydamlaşır ve var olan koyulaşma artar.



Dermatolog Dr. Neslihan DOLAR

Evde kal ama genç kal

“#EvdeKal” çağrısına uyarak evde uzun zaman geçirdiğimiz bu günlerde cildin sağlığını ve güzelliğini korumak için günde en az 2 litre su tüketmemiz gerekir. Dışarıdan donuk, mat ve sağlıksız görünen ciltlerin çoğunun esas sorunu nemini kaybetmeleri ve bu nedenle kurumalarıdır. Vücudumuzun yüzde 70’ini oluşturan böyle bir kaynağı bünyemizden mahrum etmemeliyiz. Bugünlerde günlük su tüketimini düzenli hale getirmek ve ne olursa olsun günlük 2 litre su tüketiminin altına inmemek amacımız olmalıdır.

EN YENİ YÖNTEM

Yine evde kalmaya devam ettiğimiz bu günlerde göz çevremizin bakımı ve korunmasında evde uygulayabileceğimiz yöntemler daha ön plana çıkıyor. Göz altı ve göz çevresi bölgesindeki kırışıklık, kuruluk, morluk ve torbalanma bu bölgedeki cilt altı bağ dokusunun zamanla zarar görmesi ile hızlanır. İşte bu bölgenin direncini artırmak için yapılan uygulamaların cildin bariyerini geçip deri altında etki ediyor olması gerekir. Maalesef pek çok krem cilt bariyerini geçip etki edemez.

Yeni geliştirilen teknolojiler, artık hem evde yapabileceğiniz hem de iğnesiz ama iğne ile enjekte edilmiş kadar hızlı etkili yöntemler ülkemizde de kolayca erişilebilir hale geldi. Göz çevresine uygulanan patentli mikrokanal bant teknolojisiyle üretilmiş patchler yara bandı gibi bir bant içerisine yerleştirilen mikrokanallar sayesinde cilt bariyerini geçip alt dokulara aktif bileşenler ve hyaluronik asiti ulaştırır. Bu aktif içerikler vücudun doğal nemi ile çözünür ve hemen çalışmaya başlar. Aktif bileşenlerden en önemlisi de botoks benzeri etkiye sahip olan, ince çizgi ve kırışıklıkların azalmasını sağlayan bir moleküldür. Göz altına bu bölgenin hassasiyeti ve inceliğinden dolayı çoğu zaman enjeksiyon yöntemleriyle uygulayamadığımız bu aktif bileşenler bu teknoloji sayesinde mikrokanallar yardımıyla cilt bariyerini geçip cilt altı dokuyu hedefler.

Böylelikle göz altı derisinin nemi artar, kırışıklıkların derinliği ve ince çizgiler azalır, serbest radikaller ortamdan uzaklaştırılarak cilt daha pürüzsüz ve dinç görünmeye başlar.

Her gün krem sürmek yerine sadece haftada bir defa göz altınıza yapıştıracağınız içerisinde koni şeklinde mikroiğnelerin bulunduğu bir bant sayesinde göz altı derinizin tekrar yapılanmasını sağlayabilirsiniz.





Papatya çayı ile masaj yapın: Bir iki dakika kadar demlediğiniz poşet papatya çayını 1 saat kadar buzlukta bekletin. Soğuyan poşet papatya çayını göz altı ve göz çevrenizde 20 dakika kadar masajla gezdirin. İçeriğindeki bisabolol sayesinde deri altı kan ve lenfatik dolaşımının artmasına ve damar geçirgenliğinin düzelmesine katkı sağlayacak, göz altı morluk ve torbalanmalara iyi gelecektir.

Soğuk uygulama yapın: Soğuk kompres uygulamak göz altındaki şişliklerin inmesine ve göz altında bulunan genişlemiş kılcal damarları daraltarak mor renkli olan görüntüyü azaltacaktır. Temiz bir havlu içerisine sarılan birkaç küp buz göz üzerine uygulanır. Buz bulunmadığı takdirde ise temiz bir havlu soğuk su ile ıslatılır ve 20 dakika kadar göz altına uygulanır.

Kaliteli uyku süresini artırın: Yeterli süre ve gece uyumak göz altında oluşan morluklar, koyu halka görünümünün azaltılmasına yardımcı olacaktır. Uyku yetersizliği kişide cilt solukluğuna neden olur. Bu da göz altındaki koyu halkaları daha çok belirginleştirir. Koyu halkaların belirginleşmesini önlemek için yedi ya da sekiz saat kadar uyumak gerekmektedir.

Uyurken başı yüksekte tutun: Yetersiz uykunun göz altında ortaya çıkarttığı torbalanmalar ve koyu renkli halkalar, kişinin uykuda yatma şekline de bağlıdır.

Uyku sırasında başın yastık ile daha yukarıya kaldırılması, göz altında torba oluşumuna neden olan sıvı birikimini önler. Bu şekilde göz altı torbalarının ve göz altı morluklarının oluşması önlenir.

Göz altı morluğu, sadece kozmetik bir sorun olmayıp aslında bir sağlık problemidir. Unutmamak gerekir ki göz altındaki morluk ve koyuluk bazı hastalıkların bulgusu olabilir. Sıklıkla genetik yani yapısal olarak rastladığımız bu durum bazen de metabolik hastalıklar, böbrek hastalıkları, demir eksikliği gibi durumlara bağlı olarak ortaya çıkabilir.

Ayrıca göz altı morluğu kişinin alerjik olduğunun bir bulgusu da olabilir.