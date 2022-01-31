Genetik hastalıklar nelerdir, neden olur ve anneden geçer mi? Kalıtsal hastalıklar listesi

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Tıp dünyasında keşfedilmiş olan birçok genetik hastalık vardır. Bu genetik hastalıkların kimisi nadir görülürken kimisi ise oldukça sık görülmektedir. Genetik hastalıklar ile tedavi süreci yaşam boyunca sürebilmektedir.

Genetik Hastalıklar Nelerdir?

1) Epilepsi

En sık görülen genetik hastalıklardan bir tanesi olan epilepsi hastalığı halk arasında sara hastalığı olarak da bilinmektedir. Beyin hücrelerinde meydana gelen ve kontrol edilemeyen ani sinir sıkışmaları ve elektriksel uyarılara bağlı olarak gelişen belirtiler söz konusudur. Bu durumda kişide bilinç kaybı meydana gelebilmektedir. Genetik bir hastalık olarak kabul edilen epilepsi hastalığında nöbetler söz konusudur. Hastada atak ile birlikte seyreden nöbetler görülebilmektedir. Kadınlarda ve erkeklerde de eşit olarak görülen epilepsi hastalığı ailesel kalıtsal bir genetik hastalık olarak bilinir.

2) Parkinson

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Yaşlılık hastalığı olarak da bilinen bir hastalıktır. Parkinson hastalığında beyin hücreleri geri döndürülemez bir şekilde yok olma eğilimindedir. Parkinson beynin tam olarak üst bölgesinde meydana gelmektedir. Beynin tam üst sapında yer alan nigra hücrelerinin azalması ile birlikte ortaya çıkan ve bunun sonucunda dopamin yapımında azalma meydana gelen bir genetik hastalıktır. Parkinson hastalığında görülen en sık belirti ise vücutta titreme ve sertliktir. Aynı zamanda parkinson hastalığında unutma eğilimi de oldukça fazla görülmektedir.

3) Alzaymır

Bir diğer genetik hastalık olan alzaymır hastalığı hafıza ve konuşmaya bağlı olarak beynin düşünme kısmında meydana gelen bir hastalıktır. Beyin bölgesindeki sinir hücrelerinin karmaşık bir yapıya bürünmesi ile sinir hücreleri yok olma eğilimindedir. Alzaymır hastalığında unutkanlık en sık görülen belirtilerden bir tanesidir. Tüm dünyada oldukça yaygın olan bir genetik hastalıktır. Alzaymır hastalığı normal düşünme ve konuşmayı engelleyen bir hastalık türüdür.

Neden Olur ve Anneden Geçer mi?

1) Akraba Evlilikleri

Akraba evlilikleri yapılan araştırmalar sonucunda genetik hastalıkların yayılmasının nedenlerinden bir tanesi olarak görülmektedir. Bu evlilikler sonucunda doğan çocuklar da genetik hastalıklar görülebilir. DNA'da mutasyonlar meydana gelir. Bu durumda da gen olarak adlandırılan nükleotidlerden diziler meydana gelmektedir. Akraba evliliklerinde genetik çeşitlilik benzerlik göstermektedir. Bundan dolayı da genetik hastalıklar ortaya çıkmaktadır.

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2) Mutasyonlar

DNA'da meydana gelen mutasyonlar da genetik hastalıkların sebebi olarak görülmektedir. Genetik hastalıkların en sık nedenleri arasında mutasyonlar görülmektedir. Anne ya da babanın DNA'sında mutasyon söz konusu olabilir. Bu durumda da DNA'nın yapısında bozulma ve değişme meydana gelmektedir. Bu durum doğacak çocuğa aktarılabilmektedir.

Genetik hastalıkların anneden geçip geçmediği de merak edilmektedir. Anne eğer genetik hastalıkları taşıyorsa bu durum anneden de doğrudan çocuğa geçebilir. Annenin DNA'sında mutasyon ya da annenin sahip olduğu mevcut bir genetik hastalık söz konusu ise bu durumda anneden çocuğa genetik hastalık geçebilir.

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Kalıtsal Hastalıklar Listesi

Dünya üzerinde birçok kalıtsal hastalık türü vardır. Kalıtsal hastalıklar kronik hastalıklar olarak da bilinir. Kalıtsal hastalıklar listesi şu şekildedir;

- Şeker hastalığı

- Kas ve iskelet sistemi hastalıkları

- Kan hastalıkları

- Kalp hastalıkları

- Tansiyon hastalıkları

- Onkolojik hastalıklar

- Solunum hastalıkları

- AIDS gibi bulaşıcı hastalıklar

- Bulaşıcı olan sarılık hastalığı