Fizyoterapist Zafer Aksungur yazdı: Donuk omuz sendromu

Omuz-larımızda “adhesiv kapsulit” olarak bilinen “donuk omuz” rahatsızlığı oluşabilir ve günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmaya başlarız. Geceleri artan ve uyutmayan omuz ağrıları başlar ve sanki omzunuzu bir buz kalıbının içinde ve hareket kabiliyetini kaybetmiş gibi hissedersiniz.

Bu rahatsızlığı yaşayan hastaların gündelik yaşam aktiviteleri zorlaşır.

Peki “donuk omuz” nasıl oluşur, iyileşme sürecinde nasıl bir yol izlenir?



Donuk omuz nasıl oluşur?



Donuk omuz için iki ana neden öne sürülür. İlki, metabolik hastalıklar gibi belirli sebeplerle ilişkili olmayan (idiyopatik) iltihaplanmadır. Yani siz omzunuzu hiç zorlamasanız ya da bir travma yaşamasanız bile donuk omuz gelişebilir.

İkinci neden, travma veya uzun süreli hareketsizlik sonucu eklemde oluşan aşırı sertleşmedir. Vücudun doğal iyileşme süreci, bazen koruyucu bir yanıttan ziyade aşırı korumacı bir katılığa, hareket kısıtlılığına dönüşebilir.



Her hareket kısıtlılığı donuk omuz mudur?



Her hareket kısıtlılığı donuk omuz anlamına gelmez. Hareket kısıtlılığının başka sebepleri de olabilir. Örneğin, omuzda ağrı ve sınırlı hareketliliğe yol açabilen rotator manşet yırtıkları ya da osteoartrit gibi dejeneratif eklem hastalıkları da benzer belirtilere neden olabilir.

Bazen de boyun omurgalarındaki bir problem de omuz hareketlerinde ağrı yapabilir. Bu nedenle doğru tanı için bir sağlık profesyonelinin değerlendirmesi önemlidir. Özellikle omuz problemleri olan kişilerin ağrının başlangıç nedenini, yoğunluğunu ve belirtileri dikkatle gözlemlemesi ve bir uzmana başvurması gerekir.

doğru bilinen yanlışlar

Donuk omuz hastalarının tedavisinde, yapışık olan omzu açmak için yapılan hastayı zorlayıcı ve canını yakan şiddetli germeler en büyük hatadır.

Zorlayıcı omuz eklemi germelerinde, hastanın ağrı eşiğinin üstünde canı yanıyorsa bir şeyler ters gidiyor demektir.

Hastanın acı çekmesi o bölgedeki yapılarda başka problemler oluştuğunun işareti olabilir. Yapışık omuzu açayım derken omuz ekleminde veya kaslarında travmalar oluşabilir.

Bunun sonucunda hastaların iyileşme süreci geriler, hastalarda tedaviye olan inanç azalır ve korku gelişebilir. Normalde ağrısı olan bir hastanın seanslarda da ağrısının artması fizyolojik ve psikolojik olarak büyük sorunlar oluşturur.



Labirentinden nasıl çıkarız?



Donuk omuz hastaları kendilerini bir labirentte gibi hissedebilir.

İyileşmek için birçok yol denemesine rağmen ağrısı geçmeyen ve hareket kısıtlılığı devam eden kişiler zamanla umutsuzluğa kapılırlar.

Şimdi bu donuk omuz labirentinin çıkış yollarına bakalım:

◊ Omuz ekleminde hareket kısıtlılığı dereceleri, hangi yönlerde kısıtlılık olduğu, hangi kaslar ve tendonların etkilendiği, öncelikle ilk değerlendirmede tespit edilmelidir.

◊ Her omuz hastasında mutlaka boyun ve sırt omurgaları değerlendirilmeli, bu bölgelerde eğer varsa hareket kısıtlılıkları, donuk omuz tedavisine dahil edilmelidir.

◊ Omuz eklemini zorlamadan, hastaların ağrı sınırında (hafif, tolere edilebilir bir ağrı normal olabilir) omuz mobilizasyon (hareketi artırıcı teknikler) teknikleri uygulanmalıdır.

◊ Omuz çevresi kaslara yönelik gevşetme ve germe teknikleri uygulanmalıdır.

◊ Özellikle donuk omuz hastalarının evde yapabilecekleri egzersizler öğretilmeli ve hastaların bu egzersizleri ihmal etmeden yapması gerekmektedir. Eğer egzersizler yapılmazsa, seanslarda alınan gelişmeler gerileyecektir.

◊ Uzman doktorların önerdiği ilaçlar ve bazı durumlarda omuz eklemine yapacakları enjeksiyonlar da iyileşme sürecinde önemli rol üstlenmektedir.

Kendi sınırlarınızı anlayın:

Hareket kısıtlılığının olduğu yerleri ve ağrı seviyelerini tanıyarak sınırlarınızı öğrenin.

Bu, yapılabilecek egzersizleri ve aktiviteleri ayarlamak için temel oluşturacaktır.