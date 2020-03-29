Farmakolog nedir? Farmakoloji ne demek?

Farmakoloji nedir? sorusu, son günlerde internette en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. İlaçlar ile biyolojik dizgeler arasındaki etkileşimleri inceleyen farmakoloji biliminin ne demek olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Farmakolog nedir, ne demek? sorularının cevabını merak edenler için ayrıntılar.

FARMAKOLOJİ NEDİR?

Farmakoloji ya da eczabilim günümüzdeki anlamıyla canlı organizmadaki (deney hayvanı ve insan) ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Yeni sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini biyolojik yapısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir.

Günümüzdeki anlamıyla canlı organizmadaki (deney hayvanı ve insan) ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Yeni sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini biyolojik yapısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir.

FARMAKOLOG NE DEMEK?

Farmakoloji ile uğraşan kişilere verilen isimdir. Yani farmakologlar, hangi hastalarda hangi ilaçların kullanıldığını araştırırlar. İlaçların geliştirilmesinde eczacılarla ortak işbirliği yaparlar.