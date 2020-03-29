Farmakolog nedir? Farmakoloji ne demek?
Tüm dünyada etkisini arttıran corona virüsü ile ilgili gelişmeler gelmeye devam ederken, tıbbi terimler basında yer alan haberlerle gündeme geldi. Bu kelimelerden birini de, ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalı olan farmakoloji oluşturdu. Farmakoloji nedir? Farmakolog kime denir? gibi sorular, özellikle corona virüsü tedavisiyle ilgili gelişmelerin yer aldığı bilgilerle beraber yanıtı araştırılan sorulardan oldu. Peki, farmakoloji ne demek? İşte, o konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
Farmakoloji nedir? sorusu, son günlerde internette en fazla araştırılan konular arasında yer aldı. İlaçlar ile biyolojik dizgeler arasındaki etkileşimleri inceleyen farmakoloji biliminin ne demek olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İşte, Farmakolog nedir, ne demek? sorularının cevabını merak edenler için ayrıntılar.
FARMAKOLOJİ NEDİR?
Farmakoloji ya da eczabilim günümüzdeki anlamıyla canlı organizmadaki (deney hayvanı ve insan) ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Yeni sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini biyolojik yapısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir.
Günümüzdeki anlamıyla canlı organizmadaki (deney hayvanı ve insan) ilaç etkilerini ve canlı organizmaya alınan ilaçların yapısını inceleyen bir bilim dalıdır. Yeni sentezlenmiş veya bitkilerden ayrıştırılmış maddelerin etkilerini biyolojik yapısını laboratuvar çalışmaları ile deney hayvanlarında, klinik araştırmalar ile insanlarda inceleyerek ilaç geliştirme çalışmalarına katkı veren bir tıp ve eczacılık bilimidir.
Farmakoloji ile uğraşan kişilere verilen isimdir. Yani farmakologlar, hangi hastalarda hangi ilaçların kullanıldığını araştırırlar. İlaçların geliştirilmesinde eczacılarla ortak işbirliği yaparlar.
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