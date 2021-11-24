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Et ezilmesi ve morarma ne iyi gelir? Et ezilmesi ve morarma ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

#Et Ezilmesi Ve Morarma Ne İyi Gelir?#Sağlık#Tedavi
Et ezilmesi ve morarma ne iyi gelir Et ezilmesi ve morarma ne yapmak gerekir, nasıl geçer

Et ezilmesi ve morarma sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Et ezilmesi pek çok kişinin yaşamış olduğu bir durumdur. Et ezilmesinin neyden kaynaklandığı düşünülünce birçok insan araştırma serüveni içerisine girmektedirler. Özellikle son günlerde internet üzerinden et ezilmesi ve morarmaya karşı nelerin iyi geldiği araştırılmıştır ve bu arama trend haline gelmiştir. Peki, et ezilmesi ve morarmaya ne iyi gelir? Et ezilmesi ve morarmaya karşı ne yapmak gerekir? Nasıl geçer? İşte et ezilmesi ve morarmaya iyi gelen tüm detaylar.

 

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Çarpma ve travmaya bağlı olarak et ezilmesi ve morarma meydana gelebilmektedir. Et ezilmesi ve morarma birçok kişinin yaşamış olduğu bir durumdur. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir.

Et Ezilmesi ve Morarmaya Ne İyi Gelir?

1) Buz

Buz tedavisi et ezilmesi ve morarmaya karşı olarak ilk uygulanan tedavi şeklidir. Buz doğrudan et ezilmesine karşı etki eder ve şişmeyi engeller. Eğer şişikten sonra buz tedavisi uygulanırsa buz aynı zamanda şişliği de indirir. Kişinin kendini daha iyi hissetmesini sağlayan buz tedavisi aynı zamanda morarmayı da hızlı bir şekilde geçirir. Bundan kaynaklı olarak buz tedavisi uygulandığında et ezilmesi ve morarma nedeni ile ortaya çıkan ağrıyı da hafifletir. Buz bölgeyi lokal olarak uyuşturur ve kan dolaşımını arttırır. Bu şekilde daha hızlı bir gelişme görülmektedir.

2) Soğan ve Zeytin

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Et ezilmesine ve morarmaya iyi gelen en çok tercih edilen bitkisel yöntem soğan ve zeytin dövülmesidir. Öncelikle soğan ve zeytini iyi bir şekilde dövün. Daha sonra bunu bir streç film ile birlikte et ezilmesi ve morarma yaşanan bölgeye sürün. Bu şekilde streç film ile yaklaşık olarak 3-4 saat kalması önemlidir. Soğan ve zeytin morarmayı alacak ve aynı zamanda bundan kaynaklı olarak ortaya çıkan şişmenin de önüne geçecektir. Soğan ve zeytin bundan dolayı birçok kişinin tercihi haline gelmiştir. Soğan ve zeytini iyice dövdükten sonra et ezilmesi şikayetlerinizin de önüne geçebilirsiniz.

3) Çiğ Et

Çiğ et de yine et ezilmesi ve morarmaya oldukça iyi gelmektedir. Hızlı bir şekilde sonuç almak istiyorsanız çiğ eti doğrudan et ezilmesi ve morarma olan bölgeye koyabilirsiniz. Bu şekilde çiğ et tedavisi ile birlikte kısa sürede sonuç alabilirsiniz. Çiğ et tedavisi uzman kişiler tarafından da önerilmektedir.

Et Ezilmesi ve Morarmada Ne Yapmak Gerekir?

1) Un, Zeytinyağı ve Bal

Un zeytinyağı ve bal karışımı da yine et ezilmesi ve morarmada uygulanması gereken bir tedavi şeklidir. Un zeytinyağı ve bal karıştırılarak bir hamur haline getirilir. Elde edilen bu hamur et ezilmesi ve morarma olan bölgeye koyulur. Bu şekilde yaklaşık olarak 15-20 dakika bekledikten sonra şişlik olan bölgede hızlı bir şekilde iyileşme görülmektedir.

2) Siyah Üzüm

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Siyah üzüm ile de yine et ezilmesi ve morarmayı geçirmek mümkündür. Siyah üzümü belirli bir süre ezdikten sonra morarma olan bölgeye doğrudan sürebilirsiniz. Bu şekilde morarma da hızlı bir iyileşme görülür. Aynı zamanda en etkili bitkisel tedavi yöntemleri arasında siyah üzüm gelmektedir. Siyah üzüm dokuların onarılmasını da sağlamaktadır.

Nasıl Geçer?

1) Maydanoz

Yaklaşık olarak 1 demet maydanozu ince bir şekilde kıyın. Ardından üzerine de bir miktar zeytinyağı ilave edin. Bu şekilde belirli bir süre karıştırdıktan sonra merhem kıvamını alacaktır. Merhem haline geldikten sonra ezin. Belirli bir süre ezdikten sonra eziğin üzerine sarın. Maydanoz tedavisi ile birlikte bitkisel olarak et ezilmesi ve morarma şikayetlerinizin önüne geçebilirsiniz.

 

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