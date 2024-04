Estetikte silikon kullanımı

Haberin Devamı

Meme büyütme işlemi için iki ana yöntem uygulanır. En ideal yöntem, silikonla meme büyütme işlemidir. Çünkü silikon kullanımıyla kontrollü bir şekilde istediğiniz ebat ve şekilde meme elde edilir. Diğer yöntem ise yağ enjeksiyonuyla meme büyütme işlemidir.



Her ikisinin de kullanıldığı “hibrit yöntem” de vardır. Burada önemli nokta, hasta için hangi işlemin en doğru yöntem olduğuna karar vermektir.



Hibrit yöntemde meme büyütme için silikon protezler kullanırken, degaje bölgesini daha dolgun göstermek için “yağ enjeksiyonu” uygulanır.



Doğum ve emzirme süreci



Doğum ve emzirme süreci, memeyi oldukça etkilemektedir. Bu süreçte meme hacmi azalmakta, memede gevşeklik oluşmaktadır.



Bu deformasyonlar kilo verme sonrası da meydana gelmektedir. Silikonlu meme dikleştirme işlemiyle hem kaybolan hacim sağlanır hem de istenen görüntü elde edilir.

İnce detaylar

Bu yazıda meme büyütme estetiği ile silikonlu meme dikleştirme işleminin farklarına değinmek istiyorum.

Bu iki işlem de yaygın uygulanıyor, farklarını detaylıca anlatmak iyi olacaktır.

Meme büyütme işleminde memede sarkma ve gevşeklik olmadığı için 3-4 cm küçük bir kesi ile silikon yerleştirilir ve hızlı sonuç elde edilir.

İyileşme süresi de hızlı ve sonucu mutlu eden bir ameliyattır.

Silikonlu meme dikleştirme işlemi ise biraz daha farklıdır. Memede deformasyon varsa, hem büyütme hem de dikleştirme titizlikle uygulanmalıdır. Meme hacmi silikon protezlerle sağlanırken, ideal hacim ‘dikleştirme ameliyatı’ ile aynı anda sağlanır.



İz farkı



Dikleştirme işleminde, memenin kahverengi kısmı etrafında ve meme üzerinde ters ‘T’ izi olacaktır. Bu izleri itinayla gizleyerek minimal belirginlik sağlanmaya çalışılır.



Yuvarlak protez



Meme büyütme işlemlerinde yuvarlak ya da damla şekilli protezler kullanılır.

Dikleştirme işlemi de yapılacaksa, yuvarlak silikonlar çok daha uygun olmaktadır.

Sarkma şikâyeti olan hastalarımızda “degaje yokluğu ve üst pol hacim kaybı” daha fazladır.

Bu deformasyonu ortadan kaldırmak ve daha dolgun memeler elde etmek için genellikle yuvarlak protezler tercih edilmektedir.



Kas altı mı, kas üstü mü?



Hastaların en sık sorduğu soruların başında, protezin yeri geliyor. Silikonun nereye konulması gerektiği, yerleşimi oldukça önemlidir.

Büyütme estetiği planlandığında, muayene esnasında bu sorunun cevabını bulmak çok daha doğru oluyor. Memenin hacmi, istenilen hacim ve protez hacmine göre protez yerleşimi ve yeri belirlenebilir.

Bazı hastalar için kas altı yerleşim doğruyken, bazı hastalar için kas üstü yerleşim daha doğru olmaktadır.

Silikonlu dikleştirme işleminde bu durum çok daha önemli hale gelir. Genellikle kas altı yerleşim kullanılır. Bu iki yerleşimin avantaj ve dezavantajları etraflıca düşünülerek en doğru yerleşimi seçmek doğru olacaktır.



Sonrasındaki süreç...



Operasyon sonrasında, ameliyat izleri için özel bantlar kullanılır. Bu bantların 4 hafta süreyle kullanılması gerekir. Aynı şekilde özel sutyen-korselerin de 4 hafta boyunca kullanılması şarttır.

Güvenli ve konforlu iyileşme için istirahat de önemlidir. İşlemden sonra istirahat etmek şarttır. Tüm bu süreçte hastanın doktoruyla olan yakın teması, sürecin daha güzel ve kaliteli geçmesini sağlayacaktır.



NOT:



Her zaman tekrarladığım gibi tüm bu işlemler için doktorunuza danışın. İşlemin yapılacağı yerin bakanlık onaylı olmasına dikkat edin. Hijyen koşullarını araştırın.