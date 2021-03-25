Demir eksikliği belirtileri nelerdir, kimlerde görülür?

Demir eksikliği neden olur?

Kandaki oksijeni dokulara taşıyan hemoglobin adlı proteinin yapımı için gerekli olan demir içerikli yiyecekler yeterince alınamazsa, kan kaybı olursa veya demir ihtiyacı artmışsa ‘demir eksikliği anemisi’ gelişir. Özellikle kadınlarda artmış olan adet kanamaları ve doğumlar demir eksikliğinin önemli nedenlerini oluşturuyor.

Demir eksikliği kimlerde görülür?

Özellikle bebekler ve ergenlik dönemindeki kızlarda risk daha yüksektir. Ülkemizde sıklığı %50 civarındadır. Yani her 2 bebekten birinde demir eksikliği görülür. Demir eksikliği aynı zamanda üreme çağındaki kadınları tehdit ediyor. Yapılan çalışmalar Türkiye’de yaşayan her 3-4 kadından birinin demir eksikliği sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Demir eksikliği ayrıca erkeklerde ve menopoz dönemindeki kadınlarda gelişiyor. Çünkü bu iki grupta altta yatan etken mide ile bağırsak kanalındaki bir kanama olabiliyor.

Demir eksikliği belirtileri

Halsizlik, dikkat eksikliği, iştahsızlık, kabızlık, uykuya eğilim, kalpte çarpıntı ve saç dökülmesi gibi pek çok soruna yol açabiliyor. Demir eksikliği, hafif olgularda ciltte solukluk dışında herhangi bir belirti vermeyebilir. Çocuklarda ise büyümede yavaşlama, zeka ve motor gelişimde gerilik, katılma nöbetleri ve sık enfeksiyon geçirme gibi belirtilere rastlanabilir. Hatta bazı çocuklarda pika diye adlandırdığımız toprak, kâğıt yeme alışkanlıkları bile görülebilir.

Demir İçeren Besinler

Kabak çekirdeği

Demir ihtiyacının karşılanmasına fayda sağlayan kabak çekirdeğinin 100 gramı, 9 mg demir içerir.

Kırmızı et

Kırmızı etin 100 gr’ı 2.7 mg demir içeriği ile yaklaşık olarak günlük alınması gereken demirin yüzde 15’ini karşılıyor.

Kuru meyveler

Kuru üzüm, kuru kayısı, kuru incir gibi kuru meyveler, demir içeriği ile anemiye karşı koruyucudur, yüksek antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini güçlendirir.

Yumurta

Anne sütünden sonra gelen en kaliteli protein olarak nitelendirilebilen yumurta, içeriğindeki zengin demir sayesinde de anemi riskinin önüne geçebiliyor.

Kurubaklagiller

Mercimek, nohut, kurufasulye, börülce, barbunya gibi kurubaklagiller yüksek demir içeriği ile anemiye karşı koruyucudur.

Ispanak

Kış aylarının önemli sebzesi ıspanak, demir için güzel bir kaynaktır.

Pekmez

Pekmez; demir, kalsiyum, fosfor, potasyum ile kolay ve besleyici enerji kaynağı alternatifidir. Demir içeriği ile kansızlık problemi olanlara takviye edici olmaktadır.

Tahin

Susam tohumundan elde edilen tahin de; demir, kalsiyum, magnezyum, fosfor bakır, selenyum içeriği ile vücut direncini artırıyor.

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