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Damak yanığına ne iyi gelir? Damak yanığına ne yapmak gerekir, nasıl geçer?

#Damak Yanığına Ne İyi Gelir?#Sağlık#Tedavi
Damak yanığına ne iyi gelir Damak yanığına ne yapmak gerekir, nasıl geçer

Damak yanığı sürekli olarak ortaya çıkabilen bir durumdur. Damak yanığına iyi gelen bitkisel çözümler bulunmaktadır. Damak yanığı için yapılması gereken bir takım durumlar vardır. Özellikle damak yanığı sıcak yemek tüketmek sonucu ortaya çıkabilmektedir. Peki, damak yanığına ne iyi gelir? Damak yanığı şikayeti yaşayan bir kişi ne yapması gerekir? Damak yanığı nasıl geçer tüm detayları ile derledik.

 

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Damak yanığı için bitkisel çözümler vardır. Üst damak yanığında ortaya çıkabilen bir takım problemler bulunmaktadır.

Damak Yanığına Ne İyi Gelir?

1) Aloe Vera

Cilt hastalıklarına oldukça iyi gelen aloe vera aynı zamanda damak yanığına da iyi gelmektedir. Damak yanığı aloe vera yaprakları ile birlikte geçirmek mümkündür. Bunun için aloe vera yapraklarını damağınıza koyacak şekilde kesin. Daha sonra da damağınıza 10 dakika olacak şekilde bekletin. Aloe vera bitkileri bu şekilde damak yanığını geçirmek için tercih edilmektedir.

2) Yoğurt

Damak yanığına iyi gelen bir diğer gıda ise yoğurttur. Yoğurt yoğun miktarda mineral barındırmaktadır. Yoğurdun sahip olduğu bu mineraller damak yanığının hızlı bir şekilde geçirilmesini sağlar. Bundan dolayı da damak yanığı için en çok kullanılan yöntemlerin başında yoğurt gelmektedir. Ev yapımı doğal yoğurdu ya da marketlerden temin edebileceğini hazır yoğurtlar ile birlikte damak yanığını hızlı bir şekilde geçirmeniz mümkündür. Gün içerisinde sık sık yoğurt tüketerek damak yanığını tedavi edebilirsiniz.

3) Gargara

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Tuzlu su ile birlikte yapacağınız gargara ile bakteri oluşumunu geçirebilirsiniz. Aloe veradan sonra oldukça çok tercih edilen bir yöntemdir. Tuzlu su ile gargara yaparak damak yanığından oluşan bakterileri yok edebilirsiniz. Bu şekilde damak yanığını hızlı bir şekilde geçirmek mümkündür. Gargarayı günde 1 kez yapabilirsiniz. Bir bardak suyun içerisine ilave edeceğiniz 1 tatlı kaşığı su ile birlikte ağzınızı çalkalayabilirsiniz.

Damak Yanığına Ne Yapmak Gerekir?

1) Buz

Damak yanığı şikayeti yaşıyorsanız buz tedavisini uygulayabilirsiniz. Özellikle sancılı damak yanığı sızısına oldukça iyi gelen buz tedavisini günde istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz. Bir kalıp buzu ağzınızda bekletin. Bu şekilde damak yanığı onarımı da hızlı bir şekilde gerçekleşmiş olacak aynı zamanda damak yanığından kaynaklı olan sancı ve sızı da hafifleyecektir.

2) Limon Suyu

Damak yanığı için hem iyi bir antibakteriyel hem de iyi bir antioksidan olarak bilinmektedir. Limon suyu sirke ile birlikte karıştırılarak da tüketilmektedir. Limon suyu normal içme suyu ile de karıştırılarak gargara yapılabilmektedir. Limon suyu bakterileri yok ettiği gibi aynı zamanda damakların hızlı bir şekilde yanıktan kaynaklı yaraların iyileşmesini sağlar. Uzman kişiler tarafından da limon suyu tüketimi önerilir.

Nasıl Geçer?

1) Sumak Suyu

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Sumak suyu besin değerleri bakımından oldukça faydalı olan bir sudur. Aynı zamanda yanık ve yara tedavisinde de sumak suyu kullanılmaktadır. Sumak suyu doğal bir antioksidan olarak bilinmektedir. Evde hızlı bir şekilde toz sumak baharatı ile birlikte sumak suyunu yapabilirsiniz. Sumak suyu sadece damak yarasına değil aynı zamanda vücuttaki diğer yanıklara da oldukça iyi geldiği bilinmektedir. Ayrıca ağız içi yaraları için de sumak suyu kullanılmaktadır.

2) Sirke

Gargara şeklinde tüketebileceğiniz sirke ile birlikte etkili bir şekilde sonuç almak için tercih edilmektedir. Sirkenin hangi sirke olduğu önemi olmadan ağzınıza gargara yapabilirsiniz. Bu şekilde damak yanığını hızlı bir şekilde geçirmek mümkündür. Evde sirke ile birlikte yapabileceğiniz gargara ile birlikte damak yanığını tedavi edebilirsiniz. Günde sirke ile gargarayı iki defa uygulayabilir ve sonuç alabilirsiniz.

 

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#Damak Yanığına Ne İyi Gelir?#Sağlık#Tedavi

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