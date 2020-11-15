Cildiniz kışa hazır mı? Dermatolog Dr. Neslihan DOLAR yazdı.

Sonuç olarak kuruluk, gerilme ve kılcal damarlarda genişlemeler sebebiyle oluşan kızarıklıkla birlikte cildin nem dengesi de bozuluyor. Kuruyan ve soğuyan havaya rağmen nasıl daha sıkı ve parlak bir cilde sahip olabileceğinizin detaylarını yazımda bulabilirsiniz.





KURUYAN CİLT ÇABUK

YAŞLANIR, YAŞLANAN CİLT DAHA ÇABUK KURUR

Bu kısır döngüyü kırmak sizin elinizde. Cildiniz kuruysa mutlaka neme ihtiyaç duyar. Çünkü kuruyan cilt çabuk yıpranır ve yaşlanır. Cilt yaşınız kaç olursa olsun nemlendirmeniz gerekir. Ama sadece nemlendirici krem ve serumlar sürmek yeterli olmaz. Çünkü cildimizdeki bariyer tabakası bu ürünlerin içeriğinin cilt, alt dokuya emilimine izin vermez. İşte bu durumlarda bizler enjeksiyon veya ışık sistemleri veya ultrasound ve radyofrekans gibi yardımcı enerji ve geçirgenliği artırıcı uygulamalar yardımıyla ürünleri cilt alt tabakasına kadar ulaştırıyoruz.

NEM AŞISI

Nemlendiricilerle geçmeyen kuruluk problemi yaşıyorsanız, cildi dışarıdan değil içeriden desteklemelisiniz.

Bu amaçla yapılan nem enjeksiyonları içeriğinde cildin bağ dokusu olan ve hacminin bin katı kadar su tutma kapasitesine sahip hyalüronik asitlerin çeşitli vitamin ve minerallerle desteklendiği uygulamalardır.

Bu uygulama uzman doktorlar tarafından birkaç cm aralıklarla derinin alt tabakasına mezoterapi tekniği ile küçük enjeksiyonlarla yapılabilir.

CİLT BAKIM RUTİNİNİZİ DEĞİŞTİRİN

Her mevsim her cildin ihtiyacı değişir. Havaların giderek soğuması ile birlikte ciltte gerginlikler, kızarıklık, pullanma dikkat çeker.

Kış yaklaşırken, nemlendirmeye yardımcı olmak için cilt bakım ürünlerinizden bazılarını değiştirmeniz gerekebilir. Kuru ve hassas ciltlere sahipseniz nemlendirici özelliği olan bir temizleyici kullanmalısınız.

Normal-karma cilt yapısına sahipseniz köpük formunda olan ve aloe vera içeren nemlendiricileri kullanabilirsiniz. İçeriğinde güneş koruyucu olanları tercih ederseniz hem rüzgar ve soğuk hem de kışın bile devam eden güneşin etkisinden korunmanıza destek olacaktır.

Leke, akne, kırışıklık ve kuruluk sorununuz varsa lazer ve radyofrekans destekli profesyonel cilt bakım uygulamalarıyla da cildinizi şımartabilirsiniz. Bu uygulamalar dermatolog kontrolünde, problemli ciltler için yapılan tedavilerdir.

Peeling ile cildinizi arındırın

Cilt yüzeyindeki ölü cilt hücreleri doğal meyve asitleri kullanılarak cilt yüzeyinden uzaklaştırılmalıdır.

Özellikle kış aylarında tercih edilen bu uygulama bir yandan cildin arınmasına bir yandan da yenilenmesine olanak sağlar. Yaz mevsimi boyunca güneş ve nemin etkisiyle ciltte oluşan lekeler, tıkalı gözenekler ve matlık, uygulanacak doğru peeling yöntemleriyle azaltılabilir.

Glikolik asit, laktik asit, retinoik asit, salisilik asit gibi meyve asitleri en sık tercih ettiğimiz kimyasal peeling ajanlarıdır. Sonrasında kullanılacak C vitamini veya A vitamini içeren destekleyici serumlarla cildin tazelenmesi sağlanır.

Tüm bu uygulamalar sırasında güneş koruyucu ihmal edilmemelidir.

Kışın sivilceleriniz artabilir

Kış aylarında cilt rahatsızlıkların görülme sıklığı da artıyor. Rüzgar, düşük nem, kirli hava ve kapalı ortamlarda bulunmak sivilcelerin artmasına neden oluyor.

Kış aylarında artan sivilcelerle başa çıkmak için kimyasal peeling ve meyve asitlerinden oluşan maskeler işe yarayacaktır. Sivilceleri kurutmak için cildin aşırı sabunlanması ve keselenmesi sivilcelerin ve yağlanmanın artmasına neden olur.

Sabah akşam akneli ciltlere yönelik salisilik asit ve çay ağacı yağı içeren yıkama jelleri uygulanması akneli ciltlerin temizliğinde yeterli olacaktır.

Dudak ve ellerinizi de koruyun

Dudaklar da havaların soğumasıyla birlikte cildimiz gibi nem dengesini koruyamayarak kurur. Kuruyan dudaklar çatlayıp kanayabilir, bu da dudakta acı ve gerginlik hissi yaratır.

Dudaklarımızı koruyucu nemlendirici kremlerle ve doğal yağlarla koruyabiliriz.

Pandemi sürecinde sık dezenfektan kullanımı ve sık el yıkama sonrası kuruluk artmakta hatta egzama ortaya çıkabilmektedir. Dermatolojik onay almış cilt dostu temizleyiciler ve dezenfektanları kullanmak önemli.

Ayrıca çok sıcak veya soğuk su ile yıkanmak da kuruluğu artırıyor. Cildi nemlendirmek önem taşıyor. Dermatolojik onay almış nemlendiricileri, kuruluğun çok arttığı durumlarda sık sık kullanmak, hatta cilt hafif ıslakken sürmek çok faydalı olur.