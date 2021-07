Check Up Nedir, Ne İşe Yarar? Check Up Hangi Hastanelerde Yapılır Ve Ne Kadar Sürer?

Check Up, genel fiziksel muayene olarak tanımlanabilir. Diğer yandan herhangi bir sorunu tespit etmek amacı ile kapsamlı muayene olarak da tanımlanır.

Check Up nedir?

Kendini sağlıklı tutmak için egzersiz, dengeli beslenme ve sağlıklı bir yaşam tarzı önemliyken, periyodik aralıklarla sağlık kontrollerine gitmek de çok önemlidir. Check Up, yapılan rutin kontrollere denmektedir. Düzenli olarak tıbbi muayeneye gitmek, çok sayıda hastalıktan kaçınmanıza yardımcı olur. Ayrıca, sağlığınız hakkında daha iyi bilgilendirilmenizi, doktorunuzu veya diğer doktorlarınızı sağlığınız konusunda bilgilendirmeye ve temelde daha sağlıklı bir yaşamla sonuçlanmaya hizmet eder.

Düzenli tıbbi kontroller, vücudunuzun ve zihninizin zinde ve iyi durumda olduğundan emin olmak için bir dizi fiziksel ve zihinsel kontrol içerir. Bu muayeneler bu nedenle tam vücut muayeneleri olarak bilinir. Çünkü sizi neredeyse kelimenin tam anlamıyla tepeden tırnağa muayene ederler.

Yoğun Katmandu trafiği, işte, okulda ya da herhangi bir sebeple sürekli baskı, öngörülemeyen hava koşulları gibi faktörlerin olduğu bu günlerde, çoğu insanın stresten muzdarip olması şaşırtıcı değil. Bu durum, herkeste daha yüksek stres seviyelerine neden oluyor ve hatta fiziksel ve hatta psikolojik olarak ortaya çıkabilen stresle ilgili hastalıklar ve bozukluklarla sonuçlanabilir. Düzenli bir tam vücut muayenesi, doktorunuzun bu tür sorunları teşhis etmesine yardımcı olacak ve ayrıca ihtiyacınız olan tedaviyi almak için size stresi tartışma fırsatı verecektir.

Çoğu insan soğuk algınlığı veya ateş gibi yaygın hastalıkların semptomlarını bilir, çünkü bunlar genellikle fiziksel semptomlara sahiptir. Bu daha küçük hastalıklar için yeterli olsa da, kontrole gitmeden daha da kötüleşebilecek daha kötü bir şeyden muzdarip olabilirsiniz. Bu nedenle, doktorlar genellikle herhangi bir yıllık sağlık kontrol paketinin önemli bir parçası olan bir kan testi istemektedir (ancak kesin testler yaşınıza ve yaşam tarzınıza bağlı olarak değişebilir). Bu kan testleri ayrıca çeşitli potansiyel hastalıkları taramaya yardımcı olur.

Pek çok insan sağlığını hafife alıyor ve çoğumuz gerçekten hasta olana ve tedaviye ihtiyacımız olana kadar nadiren bir hastaneye ya da doktora gitmekteyiz. Bu aynı zamanda, özellikle egzersiz ve yediğimiz yiyecek söz konusu olduğunda, sağlığımızla ilgili daha zayıf kararlar alma olasılığımızı artırır. Otomatik olarak bir dönem sağlık muayenesine gitmek, sağlığınız ve daha sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek için neler yapabileceğiniz konusunda sizi daha fazla bilinçlendirecektir.

Check Up Ne İşe Yarar?

Periyodik sağlık muayenesinin amacı;

Birincil önleme olarak,

Yaygın kronik hastalıklar için risk faktörlerini belirlemek,

Belirgin semptomu olmayan hastalığı tespit etmek için (ikincil korunma),

Doktorun insanlara sağlıklı davranışları teşvik etmeleri için tavsiyede bulunmasının bir yolu olarak,

Son kontrolden bu yana klinik verileri güncellemek için,

Siz ve doktorunuz arasındaki ilişkiyi geliştirmek için önemlidir.

Düzenli olarak kontrollerinizi yaptırdığınızda;

Hastalanma riskinizi azaltır,

Potansiyel olarak yaşamı tehdit eden sağlık koşullarını veya hastalıkları erken tespit eder,

Tedavi ve iyileşme şansını artırır,

Mevcut koşulları yakından izleyerek komplikasyon riskini sınırlar,

Ömrü uzatın ve sağlığı iyileştirir,

Pahalı tıbbi hizmetlerden kaçınarak zaman içinde sağlık hizmeti maliyetlerini azaltır,

Mevcut olan yeni tıbbi bilgiler veya teknolojiler hakkında güncelleme alabilirsiniz.

Check Up Hangi Hastanelerde Yapılır ve Ne Kadar Sürer?

Günümüz koşullarında pek çok hastanede Check Up yaptırabilirsiniz. Fakat bazı küçük çaplı hastanelerde hala bu kontroller yapılmıyor olabilir. Bu yüzden daha çok devlet kapsamında Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ne gitmelisiniz. Eğitim ve Araştırma adı altındaki hastanelerde bulabileceğiniz her tür bölüm mevcuttur. Genel olarak Check Up kontrolleri saat sabah 8:30 ile 9:00 gibi başlar ve yaklaşık olarak bir günün yarısı kadar sürer.

