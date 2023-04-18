Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu'’

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ABD'nin New York eyaletinde yaşayan Joshua Sanchez, bundan iki yıl önce dışkısında ilk kez kan gördü. Çok endişelenen Sanchez, muayene olmak için doktora gidince hiç beklemediği bir teşhis aldı.

Yapılan muayeneler ve taramalar sonucu, Sanchez’in dördüncü evre kolon kanseri olduğu ortaya çıktı. Üstelik kanser karaciğerine de yayılmıştı.

Aynı zamanda işitme engelli olan Sanchez, yaşadıklarını Daily Mail'e, “İlk başta hemoroidim olduğunu düşündüm. Ancak kanama olduğu için daha kötü bir şey olabileceğini de hissettim. Hemen doktora gittim, endoskopi ve kolonoskopi yapıldı. Kalın bağırsakta ve karaciğerimde iki kitle tespit edildi. Biyopsiler alındı ve tüm bu tetkikler sonucunda dördüncü evre kolon kanseri olduğum ortaya çıktı” sözleriyle anlattı.

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Tümörlerin temizlenmesi için ameliyat olan Sanchez’e cerrahi operasyonun ardından üç haftalık kemoterapi kürü uygulandı. Ancak karaciğeri tedavi etmek için uygulanan bir işlem sırasında Sanchez’in kollarında uyuşma başladı ve hareket etmesi zorlaştı.

İletişim kurmak için işaret dili kullanmak zorunda olan Sanchez, “Hareket edemediğim için işaret dilini de kullanamıyordum. Bu yüzden hiç iletişim kuramadım. Hastanede gerçekten çok zor zamanlar geçirdim” diye konuştu.

Doktorlar, anüste damar şişmesi olarak tanımlanan hemoroide ilişkin uyarılarında, kolon kanseri ile benzer semptomlara sahip olan hastalığın, kanserin erken teşhisini zorlaştırdığının altını çiziyor.

Sanchez tedavilerin ardından taburcu edildi ancak yapılan düzenli kontroller sırasında karaciğerinde kanser endişelerini artıran çok sayıda lezyon tespit edilince 2022’de yeniden hastaneye yatırıldı.

Karaciğerindeki lezyonlar radyasyon kullanılarak tedavi edildi. Tedavi sırasında Sanchez ile iletişim kurabilmek için talimatları işaret diliyle veren bir sanal gerçeklik kulaklığı kullanıldı.

Bugün 38 yaşında olan Joshua Sanchez henüz tam anlamıyla kanserden kurtulmuş değil. Şu anda pelvisteki lezyonların tedavisi için radyasyon alan Sanchez’in doktorları, “Bundan sonra kanserin büyümesinin durup durmadığını öğrenebilmek için daha fazla test yapmamız gerekecek” dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, kolorektal kanserler (KRK) yani kolon ve rektumda görülen kanserler, dünyada ve ülkemizde yaygın görülen kanser türleri arasında yer alıyor. Dünya çapında bir yıl içerisinde 1,9 milyon yeni kolorektal kanser vakası ve 935 bin kolorektal kanser kaynaklı ölüm vakası tespit edildi. Türkiye Birleşik Veri Tabanına göre, ülkemizde bu kanser türleri hem erkeklerde hem de kadınlarda üçüncü sırada yer alıyor.

Joshua Sanchez’in hemoroid düşüncesiyle doktora gidip dördüncü evre kolon kanseri olduğunu öğrendiği hikâyesi akıllara pek çok soruyu getiriyor.

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Hemoroid ile kolon kanseri belirtileri benzer mi?

Bu iki hastalığı birbirinden ayıran semptomlar neler?

En önemlisi de hemoroid, kolon kanserine işaret ediyor olabilir mi?

Konuyla ilgili merak edilenleri Genel Cerrahi Uzmanları Prof. Dr. İlknur Erenler Bayraktar, Doç. Dr. Refik Bademci ve Doç. Dr. Onur Bayraktar anlattı. İşte hemoroid ve kolon kanseri hakkında 5 soru 5 cevap...

TOPLUMUN YÜZDE 40’ININ BU HASTALIĞI GEÇİRME RİSKİ VAR

1- Öncelikle hemoroid tam olarak nedir?

Doç. Dr. Refik Bademci, “Makat bölgesinde yerleşmiş olan damarlar o bölgeyi korur ve sıvı-gaz kaçışına engel olur. Bu damarların büyümesi ve dışarı sarkması hemoroid olarak adlandırılır. Hemoroidler makat içine ve dışına doğru taşabilirler” dedi ve ekledi:

“Toplumun yüzde 40’ının, ömrünün bir bölümün de hemoroidal hastalık geçirme riski mevcuttur.”

Kolorektal kanserlerin Avustralya ve Yeni Zelanda, Avrupa ve Kuzey Amerika'da görülme sıklığı Asya ve Afrika bölgelerine göre daha yüksek. Bu coğrafi farklılığın önemli etkenlerinin; beslenme tarzı, çevresel maruziyet ve genetik yatkınlık olduğu düşünülüyor.

2- Kolon kanseri ile hemoroidin benzer belirtileri neler?

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Yukarıdaki hikâyede de olduğu gibi hemoroid ile kolon kanserinin benzer belirtileri bulunuyor. Üstelik bu benzer belirtiler oldukça fazla.

Prof. Dr. İlknur Erenler Bayraktar iki hastalığın benzerliklerini şöyle sıraladı:

“Kanama, ağrı, makattan kanama, makat bölgesinde ağrı, dışkı kaçırması, makatta akıntı ya da dışkılama ihtiyacı varmış gibi hissetme, makat bölgesinde şişlik olması her iki hastalıkta da benzer şekilde görülen bulgulardır.”

Amerikan Kanser Derneği’nin verilerine göre, her yıl 100 bin Amerikalıya kolon kanseri teşhisi konuyor. Ülkemizde ise bu sayı 6 bin olarak biliniyor. Amerikan Kanser Derneği, son 25 yılda hastalığa yakalanan 55 yaşın altındakilerin sayısının ikiye katlanmasıyla, genç yaş gruplarında hastalık oranlarının arttığı konusunda uyarıda bulunuyor.





3- Peki ya hemoroid ile kolon kanserini birbirinden ayıran işaretler yok mu?

Doç. Dr. Bademci bu soruyu, “Kolon kanserinin erken dönemlerinde ayırıcı tanıda şikayetlerde farklılık yoktur. Fakat kolon kanseri ilerledikçe karın ağrısı, dışkılama ihtiyacı hissedip yapamama, kilo kaybı, dışkılama alışkanlıklarında ishal ya da kabızlık şeklinde değişiklik, dışkının incelmesi, aralıklı karın ağrısı ve şişkinlik, dışkıda mukus görülmesi, halsizlik, zayıflama, karında kitle hissedilmesi görülebilir” diye cevapladı.

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Kolon kanseri ile hemoroid hastalığını birbirinden ayıran belirtilere çok dikkat etmek gerekiyor. Öte yandan bu iki hastalığın ayrımını hastanın kendisinin yapması mümkün değildir. Eğer şikayetleriniz var ise mutlaka hekime başvurmanız gerekiyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Onur Bayraktar

4- Hemoroid, kolon kanserini tetikliyor mu?

Doç. Dr. Bademci, “Hemoroidal hastalık kolon kanseri öncüsü değildir” derken Doç. Dr. Bayraktar da şu noktaların altını çizdi:

“Kolon kanserinde görülen kabızlık ve ishal gibi durumlar hemoroidal hastalık görülme ihtimalini bir miktar artırır. Ancak bir insanın hemoroid hastalığı var diye kolon kanseri olmayacağı, kolon kanseri olmadığı düşünülmemelidir. Mutlaka riskli yaş grubunda olan, risk faktörleri olan insanlarda kolon kanseri açısından inceleme yapılmalıdır.”

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5- Kolon kanseri için risk faktörleri neler?

Kolon kanseri için bazı risk faktörleri olduğundan bahseden Doç. Dr. Bademci, “Risk faktörü olan kişilerin şikayetleri olmasa da kontrol olmalarında fayda vardır. Kolon kanseri riskini azaltmak için önlemler alınabilir” dedi ve o faktörleri şöyle sıraladı:

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-- Kolon kanseri görülme sıklığı yaş ile artar.

-- Ailesinde kolon kanseri olan kişilerde risk daha fazladır. Ailesel kolon kanseri ile ilgili genetik bozukluklar vardır.

-- Ülseratif kolit ve Crohn hastalığı (ağızdan anüse kadar olan gastrointestinal sistemin iltihaplanmasına neden olan bir bağırsak hastalığı) olan kişilerde kolon kanseri gelişme riski yüksektir.

-- Rahim, yumurtalık veya meme kanseri olan kişilerde kalın bağırsak kanseri görülme riski yüksektir.

-- Hayvansal yağ ve kırmızı etten zengin, lifli gıdalardan az beslenme kolon kanseri riskini arttırıyor. Batı tarzı beslenme, endüstriyel gıdalardan zengin beslenme, şişmanlık, alkol ve sigara kullanımı da riski arttıran faktörler arasında yer alıyor.

-- C vitaminden zengin beslenme, taze meyve ve sebze tüketme kalın barsak kanseri riskini azaltmaktadır. Günlük olarak sportif faaliyetlerin kalın bağırsak kanserinin riskini azalttığı belirtilmektedir.

-- Dünya Sağlık Örgütü 50 yaş sonrası şikâyet olmasa bile her beş yılda bir kolonoskopi ile tarama öneriyor. Eğer risk faktörü varsa daha erken yaşta ve daha sık kolonoskopi yaptırılmasında fayda vardır. Kolonoskopi taraması, kanser olmadan polip safhasında polipektomi yapılarak veya erken tanı konarak yapılacak cerrahi ile başarılı bir tedavi olma şansını artırır.