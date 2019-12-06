Boğaz tahrişi nasıl geçer? Boğaz tahrişine ne iyi gelir? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Mevsimsel nedenler başta olmak üzere birçok farklı faktör boğaz tahrişine neden olmaktadır. Aynı zamanda edinilmiş çeşitli zararlı alışkanlıklar hem ağız hem de boğaz sağlığını doğrudan tehdit eder. Sonbahar ve kış ayları dışında mevsim geçişlerinde de dikkatli olmakta fayda var. Koruyucu önlemler alınarak boğaz ağrının ve tahrişinin önüne geçmek mümkündür



Boğaz Tahrişi Neden Olur?



1- Alkol ve sigara tüketimi: Sigara tiryakiliği, ağız ve boğaz bölgesinde enfeksiyon yayılımını arttırmaktadır. Bu da hem ağrıya hem de tahrişe neden olur. Özellikle tahrişin yoğun olarak hissedildiği dönemlerde bu tür alışkanlıklardan tamamen vazgeçilmeli, boğazı yumuşatan gıdalar ve ilaçlar kullanılmalıdır.



2- Boyun bölgesini yeteri kadar koruyamamak: Soğuk, yağışlı ve rüzgarlı havalarda boyun bölgesini açıkta bırakan kıyafetler giymek çeşitli hastalıklara neden olur. Boyun ve boğaz bölgesinin üşütülmesi birçok farklı belirti ile birlikte boğazın tahriş olmasına da sebebiyet vermektedir.



3- Ses tellerine aşırı yüklenme: Sürekli yüksek sesle konuşanlar ve işi gereği topluma hitap eden kişilerde ses telleri yüksek oranda zarar görür. Ses tellerinin zayıflaması ile birlikte boğazlar da tahriş olmaktadır.



4- Kimyasal maddeler: Boğaz tahrişi kadınlarda erkeklere oranla üç kat daha fazla görülür. Bunun en büyük nedeni oje ve aseton gibi kimyasal bazlı ürünlerin sıklıkla kullanılmasıdır. Yoğun bir kokuya sahip olan kozmetik malzemeleri istemeden içine çekildiği takdirde boğaz bölgesini olumsuz olarak etkiler.



Boğaz Tahrişine Neden Olan Hastalıklar



1- Kış Hastalıkları: Grip, nezle ve sinüzit gibi kışın çok daha fazla oranda görülen hastalıklar vücudun birçok yerini etkiler. Eklem ağrıları, burun tıkanıklığı gibi semptomların dışında boğaz ağrısı ve tahrişi de hastanın günlük yaşamını olumsuz olarak etkiler.



2- Bronşit: Akciğerlerin hastalanmasıyla ortaya çıkan bronşit sonucu boğaz bölgesinde gıcıklanma ve tahriş ortaya çıkar. Hastalık iyileşme sürecine girdikten sonra bu yöndeki şikayetler giderek azalır.



3- Faranjit: Faranjit hastalığının ilk belirtileri arasında yutkunmada güçlük ve boğaz ağrısı sayılabilir. İlerleyen safhalarda her hastada boğaz tahrişi semptomları da gözlemlenir.



Boğaz Tahrişine Ne İyi Gelir?



1- Tüm bitki çayları: Boğazı yumuşatan ve bununla birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren tüm bitki çayları boğaz tahrişinin önüne geçmek için içilebilir. Bilhassa ada çayı ve ıhlamur bu yönde şikayetlerinin bulunan hastaların çok daha iyi hissetmelerini sağlıyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta bitki çaylarının aşırı sıcak içilmemesidir. Aşırı sıcak içecekler tıpkı soğuk içecekler boğazı tahriş eder.



2- Ballı süt: Çocuklarda boğaz tahrişine iyi gelen şifalı içeceklerin başında ballı süt geliyor. Süt, kalsiyum açısından çok zengin olduğu için metabolizmanın çok daha hızlı çalışmasını sağlar. Bu da iyileşme sürecinin çok daha hızlı gelişmesini sağlamaktadır. Günde iki kere hazırlanabilir. Özellikle gece yatmadan önce içilmesi öneriliyor.



3- Pastil: Eczanelerden temin edilebilen pastiller, günde iki ya da üç kere kullanılabilir. Nane özlü olan pastil ürünleri hastalığın çok daha kısa sürede atlatılmasına yardımcı oluyor.



Boğaz Tahrişinden Korunmak İçin;



1- Buhar banyosu: Bir kapta kaynatılan suyun buharından faydalanılarak boğaz tahrişinin önüne geçmek mümkündür. Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonu bulunan hastalarda sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere buhar banyosu yapabilir.



2- Gargara: Tuz ve karbonat ile hazırlanan gargara, hem boğaz ağrısına hem de tahrişine çok iyi gelmektedir. İsteyenler sirke ile birlikte de gargara yapabilir.



3- Az ve kısık sesle konuşmak: Boğazı tahriş olmuş kişilerin günlük alışkanlıklarını en azından bir süreliğine değiştirmeleri gerekiyor. Yüksek sesle konuşulmamalı ve mümkün olduğunca boğaz bölgesi zorlanmamalıdır.