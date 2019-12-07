Boğaz enfeksiyonu nasıl geçer? Boğaz enfeksiyonuna ne iyi gelir? Evde bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Özellikle kış aylarında boğaz bölgesi iltihaplanarak enfeksiyon belirtileri gösterir. Bademciklerin şişmesi, kişinin kendini yorgun hissetmesi ve ağrı da bu hastalığın diğer belirtileri arasında yer almaktadır. Evde hazırlanacak birçok özel karışım ve kür ile boğaz enfeksiyonunu azaltmak ve tamamen ortadan kaldırmak mümkündür. Bunun yanı sıra bitki özlü birçok çay da pratik bir şekilde hazırlanabilir.

Boğaz Enfeksiyonuna Karşı Papatya Çayı

Papatya çayının birçok faydası olduğu artık bilinen bir gerçektir. Bu faydalardan en önemlisi ise boğaz ağrısını geçirmek ve bademcik şişliğini azaltmaktır. Papatya çayları sabah ve akşam olmak üzere iki kere yapılabilir. İçerisine şeker ve benzeri tatlandırıcılar atılmadığı takdirde faydaları çok daha yüksektir.

Bol Miktarda Su Tüketilmeli

Sadece grip ve nezle gibi kış hastalıkları değil az su tüketmek de boğaz iltihaplanmasına neden olabilir. Az miktarda su tüketmek vücudun eski fonksiyonlarını yerine getirememesine neden olur. Bu da birçok sağlık krizinin ortaya çıkmasında etkilidir. Bunun önüne geçmek için günde en az 3 litre su tüketilmelidir. Su ihtiyacı başka sıvı gıdalar ile karşılanmamalıdır. Aynı zamanda kola ve gazoz gibi asit içerikli içeceklerden hastalık boyunca uzak durulmalıdır. Aşırı soğuk su tüketmek alışkanlığından da vazgeçilmelidir.

Boğaz Ağrısına İyi Gelen Diğer Bitki Çayları

Sadece papatya çayları değil birçok farklı bitki çayı boğaz enfeksiyonunu gidermek için tüketilebilir. Bunların başında rezene çayı geliyor. aynı zamanda nane- limon ve ada çayı da damak zevkine göre tercih edilebilir. Bu bitki çaylarının organik ve katkısız olmasına ekstra özen gösterilmelidir.

Bal Tüketilmeli

Bal, birçok rahatsızlığın alternatif çözümünde tercih edilen, son derece faydalı bir gıdadır. Özellikle çocuklar sıklıkla nezle ve grip olmakta, bu da boğaz enfeksiyonu belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Sabahları aç karnına bir tatlı kaşığı bal tüketen çocuklar enfeksiyondan kısa sürede kurtulabilir. Bununla

birlikte balın alternatif tüketimleri de mevcuttur. Tercihe bağlı olarak ılık suyun ya da sıcak sütün içerisine karıştırılarak içilebilir. Boğazı anında yumuşatır ve ağrıyı yarıya yarıya azaltır.

Dondurma Yenmeli

Yaygın bilinen yanlışlardan biri dondurmanın boğaz ağrısına ve enfeksiyonuna yol açtığı yönündedir. Özellikle Çin ve İngiltere'nin üniversite hastanelerinde yapılan araştırmalar dondurmanın bilhassa enfeksiyon riskini azalttığı ve boğazları rahatlattığı bilgisini kamuoyuyla paylaşmıştır. Çok soğuk havalar hariç yılın dokuz - on ayı dondurma tüketilebilir.

Yüksek Sesle Konuşmaktan Kaçınılmalı

Hastayken, boğazları şiş ve iltihaplı olan hastalar mümkün mertebe kısık sesle konuşmalıdır. Bağırarak ve yüksek sesle konuşmak hem boğazı hem de bademcikleri zorlar. Bu da iyileşme sürecini olumsuz olarak etkileyip kişilerin çok daha fazla oranda ağrı hissetmesine doğrudan neden olur.

Bağışıklık Sistemi Güçlendirilmeli

Boğaz enfeksiyonu ve bademcik şişmesi en başta genel sağlığı ilgilendiren bir rahatsızlıktır. Bu nedenle sadece boğaz bölgesine değil genel sağlığa odaklanmak gerekir. Özellikle bağışıklık sistemi güçsüz olan kişiler sık sık hasta olmakta, bu da enfeksiyon riskini yarı yarıya arttırmaktadır. Bunun önüne geçmek için bağışıklık sistemini güçlü kılacak alışkanlıklar edinilmeli. Bunların başında ise sağlıklı beslenme geliyor. Bal, yumurta gibi protein ve vitamin deposu olarak gösterilen besinlere ağırlık verilmelidir. Çay ve kahve gibi aşırı tüketildiği takdirde zararlı olacak içeceklerin yerine bitki çayları içilmelidir. Bu çayların içine eser miktarda bal da atılabilir.

Sıcak Havlu

Son olarak boğaz enfeksiyonu şikayeti bulunan kişiler kendileri için sıcak havlu hazırlayabilir. Buhar ile sıcak hale getirilen havlular boğaz bölgesine 3 -4 dakika kadar tutulabilir. Bunu günde üç kere uygulayan hastalar kısa süre içerisinde iyileşme emareleri gösterir.