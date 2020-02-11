Biyopsi nedir? Biyopsi neden ve nasıl yapılır?

Biyopsi herhangi bir dokudan mikroskop altında patolojik veya genetik inceleme amacıyla bir “parça alınması” demektir. Biyopsi (biopsi) halk arasında “parça alımı”, “numune alımı”, “parça çıkartılması” gibi sözcüklerle anılmaktadır. Alınan doku mikroskop altında incelenmek üzere ilgili birime gönderilir. Biyopsi materyali incelemeye tabii tutulmadan önce bir takim mikrobiyoloji ve moleküler biyoloji incelemelere de ayrıca izin verecek şekilde belli işlem ve boyamalardan geçirilebilir.

BİYOPSİ NEDEN YAPILIR?

Biyopsiler genellikle bir hastalık şüphesinde yapılırlar. Örneğin bir hastada anlaşılamayan bir şişlik, kitle durumu varsa veya bir tümörden şüpheleniliyorsa yapılacak en iyi tanı yöntemi kitleden örnek alınması ve incelenmesi ile tanı konulmasıdır.

HASTANEMİZ RADYOLOJİ BÖLÜMÜNDE NE TÜR GİRİŞİMSEL İŞLEMLER YAPILMAKTADIR?

USG eşliğinde tiroid ve meme biyopsisi ile meme işaretleme ve mamografi eşliğinde meme biyopsi ve işaretleme işlemleri yapılmaktadır.

BİYOPSİ İŞLEMİ NE KADAR SÜRMEKTEDİR?

İşlem süresi biyopsi çeşidine göre değişmekle beraber ortalama 30 dakika sürmektedir.

BİYOPSİ NASIL YAPILIR?



Tarihte yapılan ilk biyopsi, 11. yüzyılda Ebu-l Kasım tarafından yapılmıştır. Ebu-l Kasım, bir tiroid nodülünden iğneyle alınan parçanın değerlendirilmesi şeklinde yapılmıştır ve üzerinden bin yıl gibi bir süre geçmesine rağmen, tiroid nodüllerinde iğne ile yapılan biyopsi hala vazgeçilmez bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Yapılırken, organın içindeki kitlenin en uygun ne tür bir yöntemle görülebildiği belirlenir. Bu sayede, organdaki lezyonun yeri kesin olarak tespit edilmiş olur. Sonrasında da acı duyulmaması için cildin altına ve cilde lokal anestezi tatbik edilir. Yapılan anesteziden sonra, iğneyle belirlenen lezyona girilerek, küçük parçalar alınır. Parçalar patoloji laboratuvarına yollanarak tahlili yapılır.Biyopsi işlemi değişmekle beraber yaklaşık 30 dakika kadar sürmekte, herhangi bir kesik ya da dikiş işlemi uygulanmamaktadır. Biyopsi vücudun başka bölgelerinde, mesela memede de yapılmaktadır. Meme biyopsisinde önce ultrasonografide memedeki kitlenin yeri tespit edilir. Lokal anestezi uygulandıktan sonra, yeri belirlenen kitleden bir parça alınır. Bu işlemde hastanın sırt üstü yatması gerekmektedir ve uygulamadan sonra memede küçük bir morarma olabilir. Biyopsiden sonra hasta, gündelik işlerine hemen dönme imkanına sahiptir.

BİYOPSİ RANDEVU İŞLEMLERİ NASIL GERÇEKLEŞMEKTEDİR?

Muayene olduğunuz doktor biyopsi talebinde bulunduktan sonra Radyoloji bölümü sekreterliğinden randevu almanız gerekmektedir. Biyopsi için uygun görülen en erken bir tarihe randevu verilmektedir.