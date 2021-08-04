Biontech aşısı ne zaman antikor üretir?

Biontech ve diğer aşıların antikor üretmesinde bağışıklık sisteminin yanıt özelliklerinin kişiden kişiye farklılık göstermesi önem arz eder. Bu nedenle COVID-19 aşı sonrasında antikor üretiminin başlama zamanı ve üretilen antikor miktarı da değişkenlik gösterir. COVID-19 aşısı ile aşılanmış bireylerde de antikor yanıtı kabaca 1 hafta ile 3 hafta içerisinde oluşmaya başlamaktadır.



Genel olarak aşı sonrasındaki üçüncü haftada (21 gün sonrasında) antikorların saptanabilir düzeylere ulaştığı gözlemlenmektedir.

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