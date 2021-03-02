Bebek plasentası nedir, gençleştirir mi? Demet Akalın '‘bebek plasentası yedi' iddiası

Plasenta kelimesi, Latince kek, Yunancai "düz, levha benzeri " kökeninden gelir. Türkçede Umay sözcüğü plasenta anlamına gelir.

Halk arasında ‘Bebeğin eşi” veya ‘Son” olarak bilinen plasenta, bebeğin gelişerek olgunlaşmasını sağlayan ana organdır. Plasenta 15 - 20 santimetre çapında 2-3 santimetre kalınlığında oval bir yapı şeklinde olur. Plasenta doğumdan sonra da 10 dakika ile 30 dakika içinde ayrılır. Bebek için en uygun ortamı sağlayan plasenta oluşumunda her şey yolunda giderse, sağlıklı bir gebelik elde edilir.

Plasentanın görevleri neler?

Plasenta bebeğin beslenmesinden sorumludur. Annenin ve bebeğin dolaşım sistemi arasında bariyer olarak görev yapar. Anneden gelen kandaki gerekli besinleri ve oksijeni gelişmesi için bebeğe taşırken, atık maddeleri ve karbondioksiti de anneye gönderir. Plasentanın bir diğer görevi ise östrojen ve progesteron gibi hormonların salgılanmasını sağlamaktır.

Plasenta yemek gençleştirir mi?

Kozmetik dünyasında plasenta ilk kez 30’ların başında Dr. Paul Niehans tarafından kullanılmaya başlandı. Rahmin besin deposu olarak bilinen ve doğum sonrasında atılan plasenta, fetusun gelişimi süresince onun gıda ihtiyacını sağlıyor. Plasenta kozmetiği, plasentanın cilt için gerekli maddeler içerdiğine inanıyor. İlk olarak, cildin daha genç görünmesini ve bu gençliğini korumasını sağlamak amacıyla uygulamaya başlanan plasenta, daha sonra bir anti-aging ürün olarak popülerleşti. Ve bu uygulama yaşlılığı geciktirici hücre terapisi olarak adlandırıldı.