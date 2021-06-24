Bağırsak Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir Ve Nasıl Geçer? Bağırsak Enfeksiyonu Nedenleri Ve Tedavisi

Bağırsak enfeksiyonunun çeşitli nedenleri vardır. Bağırsak enfeksiyonu için doğal tedavi yöntemleri olup bu doğal tedavi yöntemlerini mutlaka tercih etmelisiniz.

Bağırsak Enfeksiyonuna Ne İyi Gelir ve Nasıl Geçer?

1) Limon

Bağırsaklara en iyi gelen meyveler arasında limon gelmektedir. Limon doğal bir antiseptiktir. Aynı zamanda bağırsak kanallarını açar enfeksiyona neden olan faktörleri ortadan kaldırır. Limon mutlaka enfeksiyon için kullanılması gereken günde iki defa tüketmeniz gereken bir meyvedir. Aynı zamanda limonu direkt su ile karıştırarak da su şeklinde de tüketebilirsiniz.

2) Sarımsak

Enfeksiyon hastalıkları için sürekli olarak tercih edilen sarımsak tüketimi teşvik edilmektedir. Sarımsak tüketimi sonucunda bağırsak enfeksiyonu önemli ölçüde geçmektedir. Bunun için günde 2 ya da 3 diş sarımsak tüketmek yeterli olacaktır. Sarımsak dişi tüketmek besinlerin daha iyi sindirilmesini sağlar. Enfeksiyona neden olan faktörleri de ortadan kaldırır. Sarımsağı rendeleyerek de yine tüketebilirsiniz.

3) Su Tüketimi

Bağırsak enfeksiyonunun en büyük nedenleri arasında sıvı tüketiminin az olduğu görülmektedir. Bundan dolayı sürekli olarak su tüketimi de bağırsaklarda oluşan enfeksiyonların atılmasını sağlar. Su tüketimi bağırsakları temizler ve bağırsakların daha iyi emilim yapmasını sağlar.

Bağırsak Enfeksiyonu Nedenleri

Bağırsak enfeksiyonunun en büyük nedenleri arasında bakteriler ve virüsler gelmektedir. Bakterilerin ve virüslerin bağırsak enfeksiyonuna neden olduğu yapılan testler sonucu ortaya konulmuştur. Bağırsak enfeksiyonu aynı zamanda dengesiz beslenmeye bağlı olarak da gelişmektedir. Dengesiz beslenme sonucu özellikle fast food hazır gıdaların fazlaca tüketilmesi, bağırsak kanallarında tıkanmaya ve sonucunda da bağırsak enfeksiyonuna neden olmaktadır.

Bağırsak enfeksiyonunun bir diğer nedeni ise vitaminsizlik olarak görülmektedir. Vitaminsizliğe bağlı olarak bağırsak enfeksiyonu ortaya çıkar. Yeterli derecede vitamin ve mineralden yoksun kalan vücutta sindirim sistemi önemli ölüde etkilenir. Bunun sonucunda da bağırsaklarda parazit oluşumları ve nihayetinde de bağırsak enfeksiyonu ortaya çıkabilir. Bu durumda acil tedaviyi gerektirmektedir. Bağırsak enfeksiyonu mutlaka tedavi edilmesi gereken ciddi bir hastalıktır. Bağırsak enfeksiyonuna neden olan bir diğer sebep ise bağırsak kanseridir. Bağırsak kanseri kolon kanseri olarak da adlandırılmaktadır.

Kolon kanseri yani bağırsak kanserinde bağırsaklar görevini yerine getiremez. Bunun sonucunda sindirim sistemi hastalıkları nüksederek devam eder. Bağırsak kanserinin bir doğal sonucu olarak görülür.

Bağırsak Enfeksiyonu Tedavisi

Bağırsak enfeksiyonu için ilk olarak hastaya bir diyet listesi verilmektedir. Bu diyet listesi ile birlikte bağırsakların daha iyi emilim sağlanması için hastanın uyması istenir. Bağırsak enfeksiyonu için diyet listesi ve kaçınılması gereken gıdalar doktor tarafından belirlenmektedir. Bağırsak enfeksiyonu için bir takım ilaçlar da verilmektedir. Bu ilaçlar bağırsaklarda parazit oluşumunu engeller. Bunun sonucunda enfeksiyon bulguları ortadan kalkar.

Bağırsak enfeksiyonu eğer bağırsak kanserinden kaynaklanıyorsa hasta öncelikle bir kemoterapi sürecine girer. Kemoterapi sürecine girdikten sonra vücuttan kanserli hücrelerin atılması amaçlanır. Bağırsak enfeksiyonu tedavisi genellikle nedene bağlı olarak yapılır. Mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalık olduğundan dolayı sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışması için bağırsak enfeksiyonu tedavisi çok önemlidir. Tedavi edilmediği takdirde bağırsaklardaki parazitler iyice artar ve bu durum ileri ki tedavi sürecini de zorlaştıran etmenler arasına girer.

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