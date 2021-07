Ayak ağrısına ne iyi gelir ve nasıl geçer? Ayak ağrısı neden olur? Evde ayak ağrısına iyi gelen bitkisel çözümler ve doğal yöntemler

Her yaştan insan çeşitli nedenlere bağlı olarak ayak ağrısı çekebilir. Başta kaza ve alınan darbeler olmak üzere birçok farklı semptom ayaklarda ağrıya sebep olabilir. Taşıyıcı görevi üstlenen ayakların ağrıması ise genel yaşam standardını aşağıya çeker ve kişinin tüm hayatını olumsuz yönde etkiler.



Ayak Ağrısına Ne İyi Gelir? Evde Ayak Ağrısına İyi Gelen Bitkisel Çözümler ve Doğal Yöntemler

Ilık ve Tuzlu Suda Dinlendirme: Özellikle uzun sürelerde ayakta kalan kişiler akşamları eve döndüğünde ayaklarını ılık suda on dakika boyunca bekletebilir. Şiddetli ağrılarda ise suya tuz ilave edilebilir. Bu ayakların ağrılarını azalttığı gibi şişkinliği de alır. Ödem riskini azaltır. Suyun sıcaklığına azami derecede dikkat etmek gerekiyor. Çok sıcak ve soğuk sular önerilmiyor. Düzenli aralıklarla ayaklarını suda bekleten kişilerde, ayak ağrıları periyodik olarak azalmaktadır.

Ayak Ağrılarına Özel Spor ve Egzersizler: Günde kırk beş dakika ile bir saat aralığında tempolu bir şekilde yürüyüş yapmak birçok sağlık problemine çözüm getirdiği gibi ayak ağrılarını da dindiriyor. Spor salonlarında bacak kaslarını çalıştıran hareketler yapmak, dolaylı olarak ayaklara da iyi geliyor. Haftada en az beş gün bu şekilde yürüyüş ve egzersiz yapan kişilerde ayak sağlığının çok daha iyi olduğu gözlemlenmiştir. Ayakların on - on beş dakika boyunca yukarı doğru kaldırılarak bekletilmesi de sıklıkla öneriliyor. Bu hareket hem ayak ağrısına son vermekte hem de tansiyonu dengelemektedir. Ayrıca ayakları dinlendirilmesi de ağrıyı hafifletme de etkili olabilir.



Ortopedik Ayakkabılar Giymek: Ayak ağrılarının çözümünde ortopedik ayakkabılar önemli bir rol oynuyor. Uygun fiyatlarla temin edilebilen bu ayakkabılar bel ve sırt ağrılarına iyi geldiği gibi ayak sağlığını da risklere karşı korumaktadır. Düztabanlı kişilerin de rahatlıkla giyebileceği bu ayakkabılar, özellikle ileri yaşta olan kişiler tarafından hayatın her alanında giyilmelidir. Bunun dışında ucuz ve kalitesiz malzemeden imal edilen ayakkabılar giyilmemelidir. Bu tür ayakkabılar ayak sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir.

Tırnak Kesimine Dikkat Edilmeli: Bazı ayak ağrıları doğrudan doğruya tırnaklarla ilgilidir. Tırnakları fazla uzamış kişilerde ağrı semptomları şiddetli bir şekilde ortaya çıkabilir. Tırnak batması önce parmak uçlarında sonra ayakların tamamında ağrıya neden olabilmektedir. Aynı zamanda tırnak kesimine de özen gösterilmeli, tüm tırnakların eşit ve düz şekilde kesilmesine özen gösterilmelidir.

Ayaklar Sık Sık Hareket Ettirilmeli: Masa başında çalışan kişiler uzun saatler boyunca hareketsiz kalarak birçok kasın çalışmamasına neden olur. Ayak kasları da uzun süreli hareketsizlikten dolayı uyuşma ve karıncalanma gibi belirtilerle zedelenebilir. Bunun önüne geçmek için ayağa kalkmadan dahi ayaklar hareket ettirilmeli, bu bölgedeki kan akışı sağlanmalıdır.

Krem Kullanımı: Ayak ağrılarını azaltmaya yarayan birçok farklı krem bulunmaktadır. Bu kremler sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere ağrıyan bölgeye uygulanabilir.

Soğuk masaj: Ayak ağrısı için soğuk masaj uygulaması da tercih edilebilir. Bunun için ayağa 10-15 dakika kadar buz uygulaması yapılabilir.



Yorgunluktan Kaynaklanan Ayak Ağrısı Nasıl Geçer?



Sürekli ayakta olmak ve yorgunlukta ayaklarda ağrıya neden olabilir. Bu ağrıları engellemek için ayakkabı seçimi oldukça önemli. Ayrıca yorgunluk kaynaklanan ayak ağrıları için tuzlu su uygulaması da tercih edilebilir.



Ayak Ağrısı Neden Olur? Ayak Ağrısının Nedenleri

Kireçlenme: Özellikle 50 yaş üstü kişilerde sıklıkla görülen kireçlenme doğrudan ya da dolaylı olarak ayak ağrısına sebep olabilir. Kireçlenmenin çözümü için mutlaka doktora görünmelidir. Kireçlenmeye bağlı semptomlar vücuttan atıldıkça ayak ağrısı da aynı oranda azalır.

Ödem: Özellikle el ve ayaklarda ortaya çıkan ödem, şişkinlik gibi ağrıya da neden olur. Hareket serbestliğini olumsuz olarak etkileyen ödem, kişilerin sağlıklı bir şekilde yürümesine de engel olur.

Yanlış Ayakkabı Kullanımı: Özellikle ayaklara küçük gelen ayakkabıların sıklıkla giyilmesi uzun vadede ağrıya sebep olur. Çocuklarda bu ağrının belirtileri çok daha şiddetli hissedilir. Tam kalıp ya da bir numara büyük ayakkabı alarak bunların giyilmesine özen gösterilmelidir. Aynı zamanda sürekli olarak topuklu ayakkabı giyen ve ayakta kalan kadınlarda da ayak ağrıları ileri derecelere varabilir.

Nasır ve Düztabanlık: Büyük nasırlar ve düztabanlık problemi ağrıya sebep olan diğer nedenlerdir. Çok fazla büyümüş nasırların doktor gözetiminde alınması gerekebilir.



Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

