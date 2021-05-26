Amnezi Nedir? Amnezi Çeşitleri Nelerdir? Amnezi (Hafıza Kaybı) Neden Olur?

Amnezide kişinin geçmiş olayları hatırlama, yeni bilgileri öğrenme ve yeni anı oluşturma konusunda sorun yaşamaları söz konusu olmaktadır. Amnezi hastalarının büyük bir bölümü kısa süreli hafızada sorun yaşarlar. Bu sağlık sorunu, kişilerin entelektüel düzeyini, farkındalığını, bilgi birikimini, dikkat süresini yahut kişiliğini etkilemez.

Amnezi Nedir?

Amnezi diğer tabiri ile amnestik sendrom, farklı şekillerde meydana gelen bir tür hafıza kaybıdır. Yaşlılıkla beraber ortaya çıkan basit hatırlama zorlukları yaşlanma sürecinin son derece normal olan belirtileri olarak görülebiliyor. Fakat ciddi şekilde kendisini gösteren hafıza kaybı ve yeni anı oluşturmada zorluk yaşama gibi bulgular, amnezi belirtisi olarak görülmekte olup bu sendrom ayrı olarak değerlendirilmektedir.

Amnezi Çeşitleri Nelerdir?

Amnezinin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bu kapsamda iki ana amnezi çeşidi öne çıkmaktadır. Amezi çeşitlerinden ilki geçmişe dönük bilgilerin kaybolduğu retrograd amnezi olup diğeri ise yeni anıların oluşturulması noktasında ve bilgilerin hatırlanması hususunda yaşanan güçlükler olarak ortaya çıkan anterograd amnezi olmaktadır.

Diğer amnezi çeşitleri ise gelip giden kafa karışıklığı ve gerginlikle birlikte kendini gösteren geçici niteliğe sahip olan global amnezi ve kişilerin yaşamlarının ilk üç ile beş yıl arasını hatırlayamadıklarını ifade ettikleri çocukluk amnezisi olmaktadır. Tüm bunlara ek olarak bir psikolojik bir durum olma özelliği taşıyan disosiyatif füg’de de hafıza kaybı yaşanması söz konusu olabilmektedir.

Amnezi (Hafıza Kaybı) Neden Olur?

Amnesi (hafıza kaybı) ile alakalı olarak insanlar tarafından en çok araştırılan konu başlıklarından biri de bu sağlık sorunun kendisini göstermesine sebebiyet veren nedenler olmaktadır. Amnezi diğer bir tabiri ile hafıza kaybı, belleğin yani hafızanın rahatsız olması ve bozukluğa uğramasıdır. Amnezinin ortaya çıkmasının nedenleri organik yahut fonksiyonel olabilmektedir.

Travma ya da hastalıklar sebebiyle beynin zarar görmesi veya belirli (genellikle sedatif) maddelerin kullanımı organik bu sağlık sorunun organik nedenlerindendir. Amnezi görülmesinin fonksiyonel nedenleri ise savunma mekanizmaları, psikolojik faktörlerdir. Amnezi ansızın ortaya çıkabilen bir sağlık sorunu olarak da kendisini gösterebilmektedir.

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