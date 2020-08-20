Ameliyatsız burun estetiği, enjeksiyon teknikleriyle izsiz görünüm sağlayan ve son derece başarılı sonuçlar alınan bir uygulama. Özellikle ameliyat ya da anestezi korkusu olan, burun estetiğinin sonuçlarından emin olmayan ve iyileşme için yeterli süresi olmayanlar tarafından yaygın olarak tercih edilebilmektedir.

Ameliyatsız tekniklerin tercih edilme sebeplerinin arasında daha az risk, daha az iyileşme süresi, daha az yan etki ve tüm bunların yanı sıra yeni burnundan sıkıldığında orijinal burna kolaylıkla geri dönüş yer almaktadır.



Dermatolog Dr. Neslihan Dolar

Dolgu kimlere

uygulanabilir

Burun estetiği talebinde bulunan ve uygulama içeriğine uyan herkese yapılabilir. Burun yapısında, boyut ve oranında küçültme dışında, aşağıda bahsedilen tüm uygulamalar için yapılabilir...

◊ Burnunda doğuştan şekil bozukluğu olan kişilere uygulanabilir.

◊ Travma sonrası burunda eğrilik yaşayanlar için uygulanabilir.

◊ Burnun kemer ya da sırt kısmında çöküntü olan kişilere uygulanabilir.

◊ Daha önce burun estetik ameliyatı sonrası burun ucu ile sırtında çökme, burun ucu düşmesi sıkıntısı bulunanlar yapabilir.

◊ Burun sırtı, uç kısmı ve yan kısımlarda hacim eksiklikleri olan kişilere uygulanabilir.

◊ Asimetrik burunlara uygulama yapılabilir.

◊ Burun estetiğinden sonuç almamış kişilere uygulanabilir.

◊ Burun ucunu kaldırmak için uygulanabilir.

◊ Burun aç ve alt kısımlarını düzeltmek, simetri katmak için uygulanabilir.

◊ Burun deliklerine orantı vermek, simetri kazandırmak için uygulanabilir.

◊ Kırık, çatlak gibi estetik sorunlar için...



Güvenli ve kısa süre

Burun dolgusunda kullanılan malzeme hyaluronik asit zaten vücudumuzda var olan bir maddedir. Vücuda zararlı değildir ve doğal yollarla vücuttan atılabilir. Bu özelliği sayesinde de ameliyatsız burun estetiği yani burun dolgusu güvenli bir prosedürdür.

Ameliyatsız burun estetiği, ortalama 15 dakika kadar kısa bir sürede uygulanmaktadır. Ağrısız, yara veya kesik izi olmadan sadece enjeksiyon yardımı ile hızlı sürede tamamlanmaktadır. Uygulamadan hemen sonra kişi sosyal hayatına kesintisiz devam edebilir. Evde iyileşme süresi gerektirmez.



5 dakikada eski hale dönüş

Sonuçların kalıcı olmaması sayesinde yeni burun şeklinden memnun kalınmazsa aylar sonra eski haline dönülebilir. Bunun dışında yine düzeltme yapılması istenirse bir sonraki uygulamada burun tasarımı isteğe göre değiştirilebilir. Sonuçtan memnun kalınmaz, bir sıkıntı yaşanırsa anında dolgu maddesi eritilerek görünümün eskiye dönmesi sağlanabilir.

Burun dolgusu uygulamasının hem süre hem de yan etkiler açısından risksiz olmasının yanı sıra, sonucun beğenilmemesi halinde burnun eski haline getirilebilmesi yönünden de tercih edilmektedir. Kişi eğer sonucu beğenmezse veya yeni burnundan sıkılırsa 5 dakika içinde kendi orijinal burnuna tekrar kavuşabilir.

Cerrahi burun estetiğinin sonuçları kalıcıyken, cerrahi olmayan burun estetiğinin sonuçları ise kullanılan malzemenin türüne göre 6 ay ile 2 yıl arasında geçer.

Bu sürenin sonunda burun eski şekline döner. Tekrarlama tedavileriyle bu süre daha da uzayabilir.

Burun ucu için botoks





Özellikle mimik yaparken yani konuşurken ve gülerken oluşan burun ucu düşüklüklerinde botoks kullanmaktayız. Böylelikle burun ucunun aşağı düşmesine yol açan kasın gevşetilmesiyle burun ucu düşüklükleri önlenebilir. Sadece gülerken düşen burun ucunun kalkması birkaç saniye içinde yapılacak botoks uygulaması ile önlenebilir.

Burun ucunun daha çok kalkmasını isteyen kişilere botoksla birlikte bu bölgeye uygulanacak dolgu malzemesi istenildiği kadar yükseltilmesine yardımcı olur. Ameliyatsız burun estetiği ile burun kemeri düzeltilip burun ucu kaldırılır. Böylelikle profilden ve önden kemeri düzeltilmiş, ucu kalkık, estetik ve doğal bir burun elde edilir.