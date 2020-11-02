Akçaağaç şurubu nedir, nasıl yapılır? Akçaağaç şurubunun faydaları…

Akçaağaç şurubu, akçaağaçtan elde edilen tatlı bir şurup. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yoğun olarak waffle ve pankek ile beraber tüketilir. Şurubun içinde yoğun olarak sükroz bulunur.



Avrupalıların Amerika'ya ayak basmasından önce, Algonquin halkı tarafından sinzibuckwud adıyla üretilen şurup, ağacın gövdesine bir kesik atılarak ya da musluk bağlanarak özsuyunun biriktirilmesiyle elde edilir. Sonra da kaynatılarak kıvamına gelir ve hazırlanır.



Dünyada en çok Kanada'da üretilmektedir. Amerika'da ise en çok üretim yapılan eyalet Vermont'tır.



AKÇAAĞAÇ ŞURUBUNUN FAYDALARI



Baldan biraz daha sıvı bir yapısı olan Akçaağaç şurubu, 24 tür antioksidan içerir.



Akçaağaç şurubu, beyin hücrelerini korur ve bu nedenle Alzheimer hastalığına karşı koruyucudur.



Yediklerinize lezzet katmanın en sağlıklı yollarından biri akçaağaç şurubu kullanmaktır.

Antiseptik ve antibakteriyel özelliğiyle iltihaplı bölgelerin daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.