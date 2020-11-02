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Sağlık
Haber Giriş: 02.11.2020 - 17:23 | Son Güncelleme:

Akçaağaç şurubu nedir, nasıl yapılır? Akçaağaç şurubunun faydaları…

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Akçaağaç şurubu nedir, nasıl yapılır? Akçaağaç şurubunun faydaları…
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Akçaağaç şurubu genellikle waffle ve pankek ile beraber tüketilir. Şeker yerine kullanabilecek sağlıklı alternatiflerden olan akçaağaç şurubu, adından da anlaşıldığı gibi akçaağaç isimli bir bitkiden elde ediliyor. Akçaağaç şurubu, doğal bir tatlandırıcı olsa da şeker bakımından oldukça yüksek değerlere sahip olduğu için oranına dikkat edildiği ölçüde fayda sağlar. Peki, akçaağaç şurubu nedir, nasıl yapılır? İşte akçaağaç şurubunun faydaları

Akçaağaç şurubu, akçaağaçtan elde edilen tatlı bir şurup. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'da yoğun olarak waffle ve pankek ile beraber tüketilir. Şurubun içinde yoğun olarak sükroz bulunur.

Avrupalıların Amerika'ya ayak basmasından önce, Algonquin halkı tarafından sinzibuckwud adıyla üretilen şurup, ağacın gövdesine bir kesik atılarak ya da musluk bağlanarak özsuyunun biriktirilmesiyle elde edilir. Sonra da kaynatılarak kıvamına gelir ve hazırlanır.

Dünyada en çok Kanada'da üretilmektedir. Amerika'da ise en çok üretim yapılan eyalet Vermont'tır.

AKÇAAĞAÇ ŞURUBUNUN FAYDALARI

Baldan biraz daha sıvı bir yapısı olan Akçaağaç şurubu, 24 tür antioksidan içerir.

Akçaağaç şurubu, beyin hücrelerini korur ve bu nedenle Alzheimer hastalığına karşı koruyucudur.

Yediklerinize lezzet katmanın en sağlıklı yollarından biri akçaağaç şurubu kullanmaktır.

Antiseptik ve antibakteriyel özelliğiyle iltihaplı bölgelerin daha hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur.

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