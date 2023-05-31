28 gün içinde iki kez hamile kaldı ve bebeklerini aynı anda doğurdu... ‘Anlattığımda insanlar çıldırmış olduğumu düşünüyor’

Haberin Devamı

ABD’de yaşayan 30 yaşındaki Sophie Small, Ağustos 2020'de kızları Holly ve Darcy'yi dünyaya getirdi.

Small başlangıçta bebeklerinin ikiz olduğuna inanıyordu. Ancak doğum uzmanları bebeklerin farklı boyutları karşısında şaşkına döndü; Darcy 2 kilogram ağırlığında bile değilken, ikinci doğan Holly ise 3 kilogramdan daha ağırdı.

Doktorlar bu farkın nedenini daha sonra anladı: Small önce Holly'e, yaklaşık bir ay sonra da Darcy'e hamile kalmıştı. Yani bir süperfetasyon örneğiydiler.

Çok nadir görülen bir olgu olan süperfetasyonu yaşayan birkaç kadından biri olan Small, hamileliğinin ‘korkunç’ geçtiğini söyledi. Aşırı sabah bulantısı yaşayan Small, yedi hafta içinde sekiz kez hastaneye kaldırıldı.

BEBEKLER ASLINDA İKİZ DEĞİLDİ

Rahimde iki fetüsün varlığı görüldüğünde genellikle bebeklerin ikiz olduğu varsayıldığından, süperfetasyonu teşhis etmek oldukça zor. Small, “Farklı aşamalarda büyüyen iki bebek taşıyordum ama bunu bilmiyorduk” diye konuştu.

Haberin Devamı

Doktorlar bir ikizin diğerinden neden büyük olduğunu anlamakta güçlük çekiyordu. Bebekler bu kadar büyük bir kilo farkıyla doğunca yapılan testler sonucu Holly ve Darcy'nin aslında ikiz olmadıkları tesit edildi.

"HİKÂYEYİ DİNLEYENLER ÇILDIRDIĞIMI DÜŞÜNÜYOR"

Small, bu inanılmaz hikâyeye çoğu kişinin inanmadığını belirterek, “Açıkladığımda insanlar benim neredeyse çıldırmış olduğumu düşünüyor. Aralarında kaç dakika fark olduğunu soruyorlar ve ben de Darcy'nin iki dakika daha büyük ancak dört hafta daha genç olduğunu söylüyorum” diye konuştu.

Small, bir önceki çocuğuna çok hızlı bir şekilde hamile kaldığı için ‘çok doğurgan’ olduğunu tahmin etse de bu kadarını aklından bile geçirmediğini de sözlerine ekledi.

Son 100 yılda dünya üzerinde sadece 12 anne, bir bebeğe hamileyken aynı anda diğerine hamile kaldı. Türkiye'de de şimdiye kadar yalnızca 1 vaka kayıtlara geçti. İzmir’de yaşayan Sevinç Çelik, bebeğine hamileyken tekrar hamile kalıp iki bebeği de doğurarak hem Türkiye'de hem de dünyada tıp tarihine geçti.

ASIL GERÇEK DOĞUMDAN SONRA ORTAYA ÇIKTI

Son derece nadir görülen süperfetasyon olgusunu yaşayan kadınlardan biri de 39 yaşındaki Rebecca Roberts. Hamileliğinin 12'nci haftasındaki üçüncü taramasında doktorun aniden sessizleşmesiyle korkunç bir sorun olduğu izlenimi edinen Roberts, kısa süre içinde inanılmaz gerçekle yüzleşti: Karnında iki bebek taşıyordu.

Haberin Devamı

Roberts, iki bebek beklediğini öğrenince yaşadığı şoku anımsayarak, "Doktorların daha önceki taramada ikinci kalp atışını nasılkaçırdıklarını merak etmiştim" diye konuştu.

Washington Post’a konuşan Roberts duygularını şöyle aktardı: "İnanamadım. O kadar titriyordum ki yere düşmeyeyim diye koluma girip dışarı çıkardılar.”

33 haftalık hamileliğin sonunda ‘süper ikizler’ dünyaya geldi ve asıl gerçek o zaman meydana çıktı. Bebeklerin arasında 2 kilogramı aşan bir fark vardı. Sürpriz bebek Rosalie, erken doğmuş olduğu için yaklaşık 95 gün hastanede kaldı. Roberts, şimdilerde iki çocuğun arasında tıpkı ikizlerde olduğu gibi çok özel bir bağ olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Bu gönderiyi Instagram'da gör Rebecca Roberts (@roberts.supertwins)'in paylaştığı bir gönderi

Süperfetasyon nasıl olur? Kimlerde olabilir? Bu şekilde doğan bebekler ikiz mi sayılıyor?

Bir kadının hamileyken bir kez daha hamile kalmasına sebep olan bu ilginç ve nadir durumu biz de uzmanlarla konuştuk.

SÜPERFETASYON VAKALARI GENELLİKLE TÜP BEBEK SONUCU OLAN GEBELİKLERDE GÖRÜLÜR

Süperfetasyon olarak bilinen ve oldukça nadir görülen tıbbi olayın, hamilelik sırasında tekrar hamile kalma durumu olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran, “Normal şartlarda, bebeğin anne rahmine yerleşmesi sonrasında, anne adayında yumurtlama kesilir ve ilk bebek korunmaya alınır. Ancak hayvan türlerinde nispeten daha yaygın olarak görülmekle birlikte insanlarda da hormon dengesizliğine bağlı olarak devam eden gebeliğin özellikle ilk dönemlerinde yumurtlama devam edebilir. Yumurtlama gelişiminin akabinde döllenme ve gebeliğin rahime tutunması gerçekleşebilir. Bu hormon dengesizliği genetik faktörlerle de ilişkili olabilir. Anne ve bebeklerin sağlığına olumsuz etki edebilecek süperfetasyon ihtimalinden kaçınmanın en güvenli yolu, hamilelikte kondom gibi bir yöntemle korunmaktır” dedi.

Haberin Devamı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çelik ise bilinen süperfetasyon olgularının tamamına yakınının tüp bebek gibi yardımcı üreme teknolojisiyle oluşan gebelikler sonucu olduğunu belirterek, “TÜP BEBEK tedavisinde kullanılan ilaçlar yumurtaları olgunlaştırır. Başarılı tüp bebek tedavisi sonrası cinsel ilişki gerçekleşmesi durumunda da tekrar döllenme gerçekleşebilir. Bu durumda farklı zamanlarda iki fetüs oluşumu görülebilir” dedi.

BEBEKLER ARASINDA YAKLAŞIK DÖRT HAFTALIK FARK OLUR

Literatürde oldukça az olan süperfetasyon vakalarının son yüzyılda 12 adet, ülkemizde ise 1 adet olarak rapor edildiğini söyleyen Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran, “Süperfetasyon vakalarında bebekler arasında genellikle 2-4 haftalık bir fark görülse de daha uzun sürede gelişen vakalar da bildirilmiştir. Ancak süperfetasyon serisinin oldukça az olması bu konuda pek çok soru işaretini de beraberinde getiriyor” açıklamalarında bulundu.

Haberin Devamı

İKİZ GEBEKLİKLERE BENZEDİĞİ İÇİN TANI KOYMAK ZOR

Süperfetasyon vakalarından bahsedildiğinde en çok merak edilen konu ise bebeklerin ikiz olup olmadığı… Biz de bu sorunun cevabını Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çelik’ten aldık.

Çelik, bu gebeliklerin ikiz gebelik olmadığını söyledi ve ekledi: “Süperfetasyon ikiz gebeliklere benzediği için tanı koymak zordur. Ultrason incelemelerinde gelişimleri farklı iki fetüs görülür. Süperfetasyon vakalarının çoğu arasında sadece birkaç hafta fark görülür.”

BEBEKLERDEN BİRİNİN İÇERİDE BIRAKILMASI ANNENİN DE YAŞAMINI TEHLİKEYE ATAR

Süperfetasyon durumunda her iki bebeğin farklı yaşlarda olmalarına rağmen aynı anda alınmalarının daha uygun olduğunu söyleyen Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran, “Bebeklerden birinin anne rahminde bırakılması, içeride kalan bebekte ve annede ciddi enfeksiyon, kanama, bebeğin eşinin erken ayrılması gibi yaşamı tehlikeye atabilecek sonuçlara yol açabilir. Bu noktada doğumun zamanlaması; bebeklerin sağlıklı büyüme-gelişmesine imkân tanımak ve riske atmamak için olabildiğince miada yakın olarak planlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

HAMİLELİK DÖNEMİNDE KESİN TANI KOYMAK MÜMKÜN DEĞİL

Yukarıda bahsedilen olaylarda, süperfetasyon vakaları doğumla birlikte ortaya çıkmış. Biz de Doç. Dr. Şafak Yılmaz Baran’a ‘Süperfetasyon hamilelikte rutin bir taramayla belli olur mu?’ sorusunu yönelttik.

Düzenli ultrason takibi yaptıran anne adaylarında ultrason incelemesiyle tekil hamileliğin tespitinden belli bir süre geçtikten sonra yeni ve daha küçük haftada bir bebeğin tespiti durumunda süperfetasyon halinden şüphelenilebileceğini belirten Baran, “Düzenli takipte olmayan bir anne adayında da ikiz gebelik saptanması ve bebekler arasında gelişimde belirgin uyumsuzluk halinde yine süperfetasyondan şüphelenilebilir. Ancak hamilelik sürecinde süperfetasyonun kesin tanısını koymak mümkün olmaz. Çoğul gebeliklerde bebeklerde gelişme geriliği, kromozomal veya metabolik anormallikler gibi problemleri ekarte ettikten sonra süperfetasyon teşhisi konulmalıdır. Anne adaylarının hamilelik sırasında ilk başından itibaren doktor kontrollerine düzenli gitmeleri olası bir süperfetasyon halinden erken şüphelenilmesine ve teşhisinin doğum sonrası daha kolay konulmasına imkân tanır” dedi.

Süperfetasyonla karışabilen bir diğer durumun da süperfekondasyon olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Çelik, “Süperfetasyonda farklı iki menstrual siklusta oluşan iki embriyo vardır. Süperfekondasyon ise vücudun aynı menstrual siklusta, iki ya da daha fazla döllenmeye hazır yumurta üretmesiyle oluşan bir durumdur” dedi.