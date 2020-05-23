Mustafa Topaloğlu'ndan Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu, Beyaz TV'de yayınlanan Tahir Sarıkaya'nın sunduğu Uyan Türkiyem programında Bülent Ersoy'u kızdıracak açıklamalarda bulundu. Topaloğlu, "Bülent Ersoy geçtiğimiz gün annesini kaybetti, aradınız mı? Ersoy'a zeytin dalı uzattınız mı?" sorusuna "Zeytin dalı uzatmadım, armut dalı vardı. Armut dalını uzatacaktım annesi öldü başı sağolsun diye..." ifadelerini kullandı.
Bülent Ersoy'la aralarının kötü olduğu bilinen Mustafa Topaloğlu'na, Tahir Sarıkaya 'Bülent Ersoy geçtiğimiz gün annesini kaybetti, aradınız mı? Ersoy'a zeytin dalı uzattınız mı? diye sordu. Topaloğlu bu soruya oldukça manidar bir cevap vererek 'Zeytin dalı uzatmadım, armut dalı vardı. Armut dalını uzatacaktım annesi öldü başı sağolsun diye...' ifadelerini kullandı.
Bülent Ersoy'un, Mustafa Topaloğlu'nun bu konuşmasına ne cevap vereceği merak konusu...
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