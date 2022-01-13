Soğuk Baklava Tarifi | Mucize Lezzetler

Malzemeler:1 kilo baklavalık yufka2,5 su bardağı Antep fıstığı250 g sadeyağYarım su bardağı sıvıyağŞerbeti için;5 su bardağı toz şeker5 su bardağı sütÜzeri için;1 yemek kaşığı kakao200 g sütlü çikolataAntep fıstığı Tarif: İlk olarak şerbeti hazırlayarak başlayın, Arçelik Ankastre Ocak’a bir tencere alın.Tencereye şeker ve sütü alarak kaynamaya bırakın.Kaynadıktan 5 dakika sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın.Küçük bir sos tavasına ya da küçük bir tencereye tereyağını alıp eritin.Baklava yufkasını tezgaha alın ve kullanacağımız fırın kabı ya da baklava tepsisine yufkanın kenar kısmına yerleştirerek etrafından bıçak ile kesin.Bu aşamada baklava yufkalarınızın kurumaması için yufkalarınızı temiz bir örtü arasında tutmalısınız.Yufkaları alt ve üstte kullanmak için eşit olacak şekilde ayırın.Tepsinizin tabanına fırça ile sade yağdan alıp her yerine gelecek şekilde sürün.Daha sonra 1 tane bütün yufkadan yerleştirin. Ve tekrar fırçayla yağ gezdirin.Tekrar yufkadan yerleştirin ve sade yağ sürün. Bu şekilde yufkaların yarısını tepsiye üst üste sıralayın.Tam yarıya gelince toz fıstığı yufkanın her tarafına yayın.Bu aşamada Arçelik Ankastre Fırın’ı alt üst fansız ayarda 170°C’de ısınmaya bırakın.Fıstıkları yerleştirdikten sonra üst için ayırdığınız yufkaları üst üste, aralarına yağ sürerek aynı şekilde sıralamaya devam edin.Yufkaları yerleştirme işlemi bittikten sonra kenardan taşan kısımlar varsa bıçak ile kesin ve yağdan sürün.Hazırladığınız baklavayı fırına almadan önce dilediğiniz boyutta kesin.Baklavayı Arçelik Ankastre Fırın’da 170°C de altı ve üstü nar gibi kızarana kadar pişmeye bırakın.Yaklaşık 1 saat yeterli olacaktır.Baklava pişerken üzerine serpeceğiniz çikolatayı hazırlayın.Çikolatayı Arçelik No Frost Buzdolabı’nda 20 dakika bekletin.Ardından çikolatayı Arçelik Resital Doğrayıcı içerisinde toz haline gelene kadar çekin ve kenara alın.Kızaran baklavayı fırından alın ve ilk sıcağının çıkması için 10 dakika kadar bekletin.Soğuyan baklavanın üzerine şerbeti her yerine gelecek şekilde gezdirin.Şerbeti çekmesi için 2-3 saat kadar Arçelik No Frost Buzdolabı’nda dinlendirin.Şimdi sıra baklavanın üzerini süslemeye geldi.Kakaoyu baklavanın her yerini gelecek şekilde serpin.Son olarak toz fıstıkla süsleyin.Baklavanız hazır.Afiyet olsun!İlandır