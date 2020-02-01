Haber Giriş: 01.02.2020 - 14:24,
Kuzine Fırında Patates Tarifi
Neredeyse her yemeğe yancılık yapacak bu kekikli bebek patatesleri kuzine fırında pişirmek hem leziz hem de çok kolay!
Malzemeler:
- 1,5 kg bebek patates
- 6 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kekik
Üzeri için;
- 3-4 dal taze kekik
Tarif:
- Bebek patatesleri bol suda iyice yıkayıp durulayın.
- Kabuklarını soymadan iri olanları ikiye kesin, küçük olanları da bütün olarak Arçelik Kuzine Fırın tepsisine dizin.
- 6 diş sarımsağı soyup ince ince doğrayın.
- Patateslerin üzerine sarımsakları, zeytinyağını, tuz, karabiber ve kekiği ekleyin.
- 200 derecede önceden ısıttığınız Arçelik Kuzine Fırın’da yaklaşık 35 dakika iyice kızarana kadar pişirin.
- Afiyet olsun!
Sponsorlu İçerik
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle