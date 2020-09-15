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Haber Giriş: 15.09.2020 - 08:08 | Son Güncelleme:

Zeynep Mansur'u korkutan komşu! Dronla evini izledi...

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
Zeynep Mansur'u korkutan komşu! Dronla evini izledi...
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ŞİŞLİ’deki bir rezidansın 12’nci katında oturan Zeynep Mansur, geçtiğimiz pazar günü evinde ağırladığı arkadaşıyla sohbet ederken, penceresinin önünde bir dron (uzaktan kumanda edilen hava aracı) fark etti.

Evinin içinin görüntülendiğini düşünen ünlü şarkıcı, iddiasına göre aşağıya bakıp dronu kumanda eden kişiye “Ne yapıyorsun sen?” diye sordu ve “Evine bakıyorum” yanıtını aldı.

Zeynep Mansur, aynı binada oturduğunu sonradan öğrendiği kişi hakkında karakola giderek şikâyette bulundu. İfade için çağrılan şahıs, yalnızca evinde bıraktığı köpeğini izlediğini söyleyerek şarkıcıdan özür diledi. Mansur, “Oturduğum rezidansın yönetimi de rapor tuttu karakolda. Tutanağım baki. Şikâyetten vazgeçtim ama korkuyorum. Bu olay bende psikolojik baskı yarattı. Bir insan, evindeki köpeğe dışarıdan dron ile neden bakar? Bir daha aynı şey olursa avukatım savcılığa başvuracak” dedi.

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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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