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Zeynep Korel'den Seray Sever'e 50 bin liralık dava
OYUNCU Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel, TV 8’de yayınlanan ‘Gel Konuşalım’ adlı magazin programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ve iftira attığı iddiasıyla sunucu Seray Sever’e 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Sever’in programda kendisine ‘lezbiyen’ dediğini öne süren Korel, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini ve Türkiye’de kötü biri olarak gösterildiğini belirtti. m
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