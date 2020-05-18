MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriZeynep Korel'den Seray Sever'e 50 bin liralık dava
GeriMagazin Zeynep Korel'den Seray Sever'e 50 bin liralık dava
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 18.05.2020 - 07:44,Son Güncelleme:

Zeynep Korel'den Seray Sever'e 50 bin liralık dava

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Zeynep Korel'den Seray Sever'e 50 bin liralık dava
Abone Olgoogle-news

OYUNCU Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel, TV 8’de yayınlanan ‘Gel Konuşalım’ adlı magazin programında kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ve iftira attığı iddiasıyla sunucu Seray Sever’e 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Sever’in programda kendisine ‘lezbiyen’ dediğini öne süren Korel, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini ve Türkiye’de kötü biri olarak gösterildiğini belirtti. m 

False
Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle