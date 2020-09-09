Zeynep Koçak'ın yeni tarzı

“Karantinayı nasıl geçirdiniz?” sorularına Koçak, “Başlarda o kadar çok gerildim ve dehşete düştüm ki içime dönemedim. Şimdilerde yeni yeni arkadaşlarla görüşüp sosyal mesafe kurallarında restoranlara gidiyorum” yanıtını verdi. Oyuncu yakın zamanda ekrana döneceğinin sinyalini vererek “Bir sürprizim olacak” dedi.





