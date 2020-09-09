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Haber Giriş: 09.09.2020 - 08:42 | Son Güncelleme:

Zeynep Koçak'ın yeni tarzı

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
Zeynep Koçak'ın yeni tarzı
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Zeynep Koçak önceki akşam Arnavutköy’de görüntülendi. Oyuncunun imaj yeniliğine gittiği dikkat çekti.

“Karantinayı nasıl geçirdiniz?” sorularına Koçak, “Başlarda o kadar çok gerildim ve dehşete düştüm ki içime dönemedim. Şimdilerde yeni yeni arkadaşlarla görüşüp sosyal mesafe kurallarında restoranlara gidiyorum” yanıtını verdi. Oyuncu yakın zamanda ekrana döneceğinin sinyalini vererek “Bir sürprizim olacak” dedi.

Zeynep Koçakın yeni tarzı


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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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