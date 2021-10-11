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Zeynep Avcı: Alman izleyiciyi Türkçe şarkılarla kazanmak istiyorum

#Zeynep Avcı#O Ses Almanya#Voice Of Germany
Zeynep Avcı: Alman izleyiciyi Türkçe şarkılarla kazanmak istiyorum

“O Ses Almanya”da yarışan ve etkileyici yorumuyla dört jüri üyesinin de tüylerini diken diken eden Türk kızı Zeynep Avcı, Hürriyet’e konuştu.

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STÜDYOYU YIKTI GEÇTİ

Voice of Germany”nin yeni sezon ilk yayınına Tan Taşçı’nın “Yalan” şarkısıyla damga vuran Zeynep Avcı, her iki ülkede de gündem oldu. Hürriyet’e konuşan Avcı, yarışmanın hayatını değiştireceğine inandığını söyledi: “Voice of Germany Almanya’da çok seviliyor. Türkiye’de de çok sevilen bir format. İki ülkeye de hitap edebileceğim.”

Berlin Türk Musikisi Konservatuvarı’nda eğitim alan Zeynep Avcı, Türkiye’deki en sevdiği üç sesi sıraladı: “Sezen Aksu, Ayten Alpman ve Ajda Pekkan.”

 ÖNCELİK ALMANYA

22 senedir sahnelerde olan Avcı, kariyerine Almanya’da devam edeceğini söyledi: “Tabii öncelik Almanya. Almanlara hitap ederken Türkçe şarkılarla Alman izleyiciyi kazanmak istiyorum, onların ruhuna hitap etmek istiyorum. ‘Şarkı ne diyor’ diyerek merak etmeleri çok güzel. İnsani duygular evrenseldir. Aynı dili konuşmasak bile ortak insani duyguları müzikle anlatabilmek benim için çok güzel.”

O ışığı görmedim

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Zeynep Avcı, “Türkiye’de müzik yapmayı veya albüm çıkarmayı hiç düşünmedin mi?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Teklifler aldım ama beni bir yerlere getirecek ışık görmedim. O yüzden Türkiye’ye gitmedim. Benim için aile çok önemli. Ailemden ayrı olacak bir işte çalışmak istemedim.”

Zeynep Avcı: Alman izleyiciyi Türkçe şarkılarla kazanmak istiyorum

Jüri üyeleri, Zeynep Avcı’ya “Tüylerimizi diken diken ettin” diyerek iltifatlar yağdırdı.

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#Zeynep Avcı#O Ses Almanya#Voice Of Germany